Il est bon de le rappeler : tous les vins rouges devraient être servis plutôt frais. Aucun vin ne sera au mieux de sa forme servi à température pièce, si vos pièces sont à 20 degrés ou plus. Les vins rouges les plus corsés ne devraient pas dépasser 18 degrés. Les plus légers peuvent être servis plus frais, jusqu’à 14 degrés. Dans le doute ? Placer tous vos vins rouges au réfrigérateur 20 minutes avant de les servir. Trop froids, ils se réchaufferont rapidement dans les verres. Trop chauds, c’est pas mal plus embêtant !

Abordable : tout en fruit et en fraîcheur

Réputé pour ses vins doux naturels (Banyuls, entre autres), le Roussillon produit aussi de très bons vins secs. Près du village d’Espira-de-l’Agly, au nord de Perpignan, Jean Gardiés cultive les vignes de syrah et de grenache qui composent cette cuvée sur des sols de schistes, entourés de garrigue. Malgré une année très chaude et sèche, il nous offre ici un vin tout en fruit et en fraîcheur. Plutôt discret au nez, il s’ouvre sur des notes de garrigue et d’épices, avec un peu de mûre, de framboise et une pointe de saucisson. La bouche est plus sur le fruit, avec de l’éclat, de la fraîcheur et juste ce qu’il faut de tanins. Pas très complexe, mais très bien fait et d’un très bon rapport qualité-prix. À servir légèrement rafraîchi avec grillades aux herbes ou avec sauce chimichurri, couscous aux merguez, lasagne au canard.

Mas Las Cabes Côtes du Roussillon 2022, 17,50 $ (11096159), 13,5 %, bio

Garde : de 2 à 3 ans

Classique : élégante et éclatante syrah

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Yves Cuilleron Collines Rhodaniennes Les Vignes d’à Côté 2021

C’est en 1987 qu’Yves Cuilleron reprend le domaine familial d’à peine plus de trois hectares dans le nord de la vallée du Rhône. Aujourd’hui, le domaine s’étend sur 90 hectares et compte aussi une activité de négoce. Nonobstant la taille du domaine, les vins sont d’une constance et d’une qualité notables, comme cette délicieuse syrah, joliment parfumée et tout en finesse. Le vigneron a su tirer parti de cet été froid et humide pour produire un vin frais et léger, au fruité croquant. Des arômes de mûre et de framboise s’entremêlent à des notes de viande fumée, de violette et de poivre. La bouche est fine, élégante, avec de l’éclat, de la fraîcheur et de légers tanins, mûrs et fins. À servir légèrement rafraîchi avec charcuteries, côtelettes d’agneau aux herbes, poulet aux olives, ratatouille.

Yves Cuilleron Collines Rhodaniennes Les Vignes d’à Côté 2021, 20,00 $ (13619478), 12 %

Garde : de 2 à 3 ans

Découverte : un blanc d’un vigneron d’exception

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ François Chidaine Sauvignon Touraine 2022

François Chidaine n’est plus à découvrir : il s’est imposé comme l’un des meilleurs vignerons de Loire, voire de France, depuis la création de son domaine en 1989. À Montlouis, où il élabore de magnifiques chenins blancs dont plusieurs grands vins de garde, ses vignes sont cultivées en biodynamie et il applique les préceptes de la viticulture régénératrice. La découverte, c’est plutôt son activité de négoce, où il élabore des vins abordables à partir de raisins achetés auprès de vignerons qui travaillent aussi en bio. Ça donne ici une très belle expression de sauvignon blanc, plutôt fin et retenu au nez, peu fruité de prime abord. En bouche, le vin est sec, plein d’éclat et de fraîcheur, avec des arômes d’agrumes et d’herbes, et une nette impression minérale. Poissons ou fruits de mer aux herbes ou aux agrumes, salade fenouil et pamplemousse, fromages de chèvre.

François Chidaine Sauvignon Touraine 2022, 20,30 $ (14286521), 13 %

Garde : de 2 à 3 ans