Il fait chaud ! Une excellente excuse pour boire du rosé. En voici deux, à bon prix et très passe-partout, pour agrémenter votre été, puis un rouge original du Portugal, à servir légèrement rafraîchi ; avec son caractère croquant, il est aussi tout indiqué pour la belle saison.

Abordable : rosé bio d’apéro

La famille Gassier est établie au Château de Nages, dans la région de Nîmes, depuis cinq générations. Michel Gassier a fait le virage vers le bio il y a déjà de nombreuses années, et maintenant sa fille Isabel, qui a rejoint le domaine en 2022, le guide vers l’agriculture régénérative. C’est d’autant plus louable vu la taille et la production importantes du domaine. Le Buti Nages rosé 2022 est, encore une fois, d’un excellent rapport qualité-prix. Élaboré à partir de jeunes vignes, 80 % grenache et 20 % syrah, il est de couleur pâle avec un nez discret et fin. Des notes de pomme rouge, d’agrume et de garrigue se déploient en bouche, avec un léger gras, de la tenue, de la fraîcheur, et de délicats amers. Très sec, il est tout indiqué pour l’apéro ou pour accompagner des salades estivales, guédilles de crevettes, tartes aux tomates.

Famille Gassier Buti Nages IGP Gard 2022, 17,05 $ (427625), 12,5 %, bio

Garde : à boire

Classique : fiable à table

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Bonny Doon Vineyard Vin Gris de Cigare Central Coast 2022

Randall Grahm a créé Bonny Doon en 1983 et s’est vite établi comme un des meilleurs vignerons de Californie, et un grand avocat des cépages rhodaniens. Il a vendu Bonny Doon en 2020, mais reste impliqué avec la viticulture et les vinifications. Le rosé Vin Gris de Cigare est devenu un classique au Québec, très fiable et d’un très bon rapport qualité-prix. En 2022, une année plus fraîche, il est élaboré avec 50 % de cinsault, 43 % de grenache et un chouïa de clairette et de mourvèdre. Très pâle, discret au nez avec des arômes fins de fruits rouges et de fleurs, il offre une bouche complète et harmonieuse. Très sec, avec du gras, juste ce qu’il faut d’amers et un équilibre sans faille, il sera au mieux à table : ratatouille, poisson grillé et tapenade, burger de saumon.

Bonny Doon Vineyard Vin Gris de Cigare Central Coast 2022, 18,95 $ (10262979), 13,5 %

Garde : à boire

Découverte : authentiquement portugais

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ Tiago Teles Gilda Bairrada 2021

La région de Bairrada est au sud de Porto, sur la côte Atlantique. Tiago Teles est un enfant du pays. Grâce à une viticulture et à des vinifications très naturelles, il y élabore des vins authentiques, qui ont de la gueule et beaucoup de vitalité. La cuvée Gilda 2021 est issue surtout d’alfrocheiro, un fascinant cépage portugais, proche du trousseau jurassien, avec du baga et un peu de trincadeira. La couleur est d’un violet intense. Le nez fait preuve d’éclat, avec tout plein de fruits rouges, porté par un peu d’acidité volatile, bien intégrée. Des notes animales s’estompent à l’aération – un passage en carafe lui fait du bien et il se garde très bien sur deux jours ! La bouche est fraîche, gourmande, tout en faisant preuve de matière, avec des tanins mûrs, légèrement fermes. Poulet grillé à la portugaise, charcuterie, salade de légumes grillés.

Tiago Teles Gilda Bairrada 2021, 25,40 $ (13629001), 13,5 %

Garde : 2 ou 3 ans