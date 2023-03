Avec près de 100 vignobles, à peu près autant de distilleries et des centaines de microbrasseries, sans compter les cidreries, les hydromelleries et les autres petites entreprises de production d’alcools artisanaux, le Québec a manifestement soif. Et pas soif que d’alcool, mais aussi de révolution, la révolution du « vrai » !

Une nouvelle série documentaire diffusée sur Historia depuis mercredi s’intéresse au phénomène. Réalisée par Nicolas Houde-Sauvé et produite par Picbois, Soif de révolution suit cinq « protagonistes ». Il y a Simon Naud, propriétaire d’un des premiers vignobles d’ici, La Bauge, qui n’a pas eu peur de se renouveler radicalement dans les dernières années, en travaillant avec le « consultant en vins vivants » Steve Beauséjour (aussi dans la série). On découvre également la grande créativité du distillateur en chef de La Chaufferie, Vincent Van Horn, et l’amour profond du terroir de la mixologue Claudia Doyon, gestionnaire de marque et cheffe de bar pour la distillerie. À Granby, ils produisent du 100 % local, sans compromis aucun.

Puis la série témoigne de l’infatigable investissement dans sa communauté du quatuor de la microbrasserie Les Grands Bois, qui a remis le village de Saint-Casimir « sur la mappe ». Mathieu Tessier est leur directeur des ventes et principal porte-parole. Pour connaître les dessous de ces industries qui vivent chacune leur heure de gloire, mais aussi de nombreux défis, on se laissera captiver par les 10 épisodes de 30 minutes, peut-être même avec un verre à la main, les mercredis à 21 h 30.