Le père de Stéphane Orieux a commencé dans les années 1960 à explorer des solutions naturelles pour combattre parasites et maladies de la vigne. Stéphane a poursuivi le travail et le domaine est aujourd’hui en bio.

Et pour notre plus grand plaisir, les vins, délicieux, restent très abordables. Celui-ci, le Stéphane Orieux La Bregeonnette Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2021, offre un nez discret, comme c’est souvent le cas avec le muscadet, avec peu d’arômes fruités, mais plutôt une impression saline et d’embruns, avec des notes de mie de pain et d’amande. La bouche suit dans le même esprit, saline et savoureuse, avec une certaine ampleur malgré un faible taux d’alcool, et de délicates notes d’agrumes et de pomme verte.

Cette bouteille appelle la table : huîtres fraîches ou gratinées, poissons simplement grillés ou au beurre blanc, salade au chèvre chaud.

Stéphane Orieux La Bregeonnette Muscadet Sèvre et Maine sur Lie 2021, 20,30 $ (14238511), 12 %, bio

Garde : de 2 à 4 ans