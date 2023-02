On associe d’emblée le vignoble britanno-colombien à la vallée de l’Okanagan. Avec raison : elle représente plus de 80 % du vignoble de la province.

Mais la viticulture continue de se développer. Elle s’est étendue à plusieurs nouvelles régions, dont Thompson Valley, autour de Kamloops, où est installé Monte Creek.

Pour cette cuvée, par contre (le Monte Creek Living Land Cabernet Merlot British Columbia 2019, 79 % merlot et 21 % cabernet franc), les raisins sont issus de la vallée de Similkameen et du sud de l’Okanagan. Elle offre un nez charmeur, avec des arômes de fruits rouges mûrs. Des notes de cèdre, de tabac, de cacao et d’épices douces apportent de la complexité. Le fruit mûr s’exprime avec une matière caressante, portée par une acidité fraîche et des tanins fins et soyeux.

Un vin très harmonieux, mais aussi singulier, qu’il sera intéressant de faire goûter à l’aveugle. Viandes rouges grillées ou braisées, foie de veau, risotto aux champignons ou aux betteraves.

Monte Creek Living Land Cabernet Merlot British Columbia 2019, 25,65 $ (15110051), 13,8 %

Garde : 3 ou 4 ans