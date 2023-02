En 2014, Benoit Aymard a repris une partie de l’ancien domaine familial à Cahors, avec des vignes de malbec plantées par son grand-père.

Il y a entamé une conversion vers le bio, avec une volonté de retourner vers une agriculture paysanne et de produire de véritables vins de terroir.

La cuvée Les Polissons est son vin de copains : élevée en cuve inox, elle met l’accent sur le fruit et la fraîcheur. Elle arbore une couleur intense, typique du malbec, et un nez en effet tout en fruit, avec quelques notes florales et une pointe animale. Une acidité fraîche lui confère éclat et vitalité en bouche, de légers tanins apportent juste ce qu’il faut de relief, et une délicate impression minérale étire la finale.

Servir légèrement rafraîchi avec charcuteries, pâté chinois au confit de canard, steak frites.

Clos d’Audhuy Les Polissons Cahors 2020, 19,95 $ (14853792), 14 %

Garde : 1 ou 2 ans