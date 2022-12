Après le 2020 recommandé en avril dernier, voici maintenant le Bonnet Huteau Les Bonnets Blancs Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2021, qui me semble encore meilleur.

Le domaine, qui cultive ses vignes selon les préceptes de la biodynamie, propose ici un muscadet issu de jeunes vignes, abordable et tout ce qu’il y a de plus classique. Le nez, fin et appétissant, s’ouvre sur des arômes de pomme verte, de coquille d’huître et d’embruns. La bouche, fraîche et saline, offre aussi du grain à la texture, avec des notes délicates de crème et d’amande.

Léger et tonique, le vin fait néanmoins preuve de matière, avec une certaine mâche et une longue finale.

Délicieux à l’apéro, il appelle la table : huîtres crues ou gratinées, sushi, gougères, éperlans frits, beignets de poisson, linguine alle vongole.

Bonnet Huteau Les Bonnets Blancs Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2021, 20,15 $ (14240195), 12 %, bio

Garde : 2 ou 3 ans