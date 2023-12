Les vins de la semaine

Syrah et shiraz : même cépage. Originaire du nord de la vallée du Rhône – on y retrouve encore ses plus nobles expressions au sein de l’Hexagone –, il est aujourd’hui cultivé dans le monde entier. Sous le nom de syrah, les vins tendent habituellement à imiter le style français, très sec, aux accents de fruits noirs, de fumée, de cuir et de poivre. Sous celui de shiraz, les vins sont souvent d’inspiration plus australienne, avec un fruit exubérant et une texture dodue.