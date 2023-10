Le latté à la citrouille épicée a 20 ans. Créé par le géant Starbucks, ce parfum s’est propagé dans d’innombrables cafés aux États-Unis et au Canada, si bien qu’il est devenu un incontournable de l’automne. Pleins feux orangés sur cette boisson saisonnière qu’on aime… ou qu’on aime détester !

[Le latté à la citrouille épicée] est maintenant le signal du début de l’automne chez Starbucks. C’est une vedette des réseaux sociaux [oui, il a ses propres comptes Instagram et X] et une inspiration pour de nombreux produits à la citrouille qu’on voit aujourd’hui. Personne ne savait au commencement qu’il allait prendre cette ampleur.

Inusité, mais vrai ! Le terme pumpkin spice (citrouille épicée) a fait son entrée dans le dictionnaire Merriam-Webster en 2022. La définition ? « Mélange habituellement composé de cannelle, de muscade, de gingembre, de clou de girofle et d’autres épices qui sont normalement utilisées dans la tarte à la citrouille. » Pour trouver une référence au latté, on doit lire les différents exemples qui suivent la définition.

Recettes associées aux produits au parfum de citrouille vendus aux États-Unis en 2022, selon une étude de marché du groupe NIQ. Parmi ces produits, on trouve, bien entendu, des chandelles, mais aussi du houmous et même… du déodorant !

Dans un café près de chez vous

Dans les deux dernières décennies, de nombreux cafés indépendants ont emboîté le pas à Starbucks pour offrir leur propre version de ce classique. Au Feuilleté Café, qui a ouvert en juillet rue de Bellechasse, à Montréal, il était naturel de proposer ce parfum réclamé par les clients. « Je pense que c’est un incontournable de l’automne. Les épices viennent réconforter les gens alors qu’il commence à faire un peu plus froid », indique Frédérique Lévesque, qui est à la tête de ce sympathique établissement avec son conjoint Joshua De Gagné. Comme elle l’avait fait à l’été pour sa limonade au sureau, elle a développé le sirop maison servi dans les lattés à la citrouille épicée (et les autres boissons caféinées, si désiré). Un goût qui se marie très bien avec les nombreuses gourmandises offertes dans ce café où petits gâteaux et viennoiseries occupent une place de choix, les deux entrepreneurs étant diplômés en pâtisserie de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. Mais au Feuilleté Café, la citrouille n’est pas la seule vedette automnale. Un latté pomme cannelle est également proposé. « Moi, j’aime encore plus ça que citrouille épicée », confie Frédérique Lévesque.