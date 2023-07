Un grand brunch en six services sera servi au marché Jean-Talon le dimanche 16 juillet. Il s’agit d’une initiative de Mange ton Saint-Laurent, en collaboration avec l’Office montréalais de la gastronomie.

Le collectif dont la porte-parole est Colombe St-Pierre a pour but de faire découvrir et aimer les ressources comestibles du fleuve, de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent aux Québécois, pour freiner un peu l’exode de nos ressources vers l’étranger.

Plusieurs chefs participent à ce grand festin de crustacés, algues, mollusques et poissons d’une fraîcheur exceptionnelle, dont David Gauthier (Bar Saint-Denis), Paul Harry Toussaint (Kamúy), Mehdi Brunet-Benkritly et Alex Dunberry-Perron (Marconi) et l’équipe de cuisine toute féminine du Ratafia.

Il y aura trois tablées au cours de la journée (10 h, 12 h 30 et 15 h). À 110 $ pour deux personnes (taxes non incluses), c’est peu cher payé pour un repas de cette envergure.

On achète ses places sur le site web des Marchés publics de Montréal.