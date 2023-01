Après une compétition relevée s’étalant sur deux jours où s’affrontaient 24 pays, l’équipe canadienne est arrivée en 11e place lors de la finale du prestigieux concours gastronomique Bocuse d’or.

La cérémonie de remise de prix s’est déroulée le 23 janvier dès 18 h, heure de Lyon, en présence de Jérôme Bocuse. Le Danemark a obtenu le convoité prix Bocuse d’or, alors que la Norvège s’est vue attribuer la médaille d’argent et la Hongrie, le bronze.

Un podium entièrement européen, donc, et démontrant une fois de plus la domination mondiale des pays scandinaves en gastronomie, alors que la Norvège a également obtenu le prix du meilleur commis et que la Suède a pour sa part remporté le prix du meilleur plateau. La France a reçu le prix du meilleur plat pour la thématique « Feed the kids » (choisi par un jury composé d’enfants) et le Mexique, un nouveau prix soulignant l’engagement social. L’équipe canadienne est arrivée au 11e rang, elle qui s’était classée 13e lors de sa dernière participation, en 2019.

La plus prestigieuse compétition culinaire au monde accueillait 24 équipes d’autant de pays à la grande finale, qui se déroulait les 22 et 23 janvier à Lyon, en France. L’équipe canadienne était dirigée par le chef Samuel Sirois, complétée par le commis Léandre Legault-Vigneault et sous la supervision des coachs Gilles Herzog et de Alvin Leung (juge pour l’émission Master Chefs). Sirois, qui enseigne à l’ITHQ, en était à sa 18e participation au prestigieux concours. L’équipe canadienne avait réussi à se tailler une place en grande finale après avoir obtenu une deuxième position à la finale continentale de Santiago, au Chili, en juillet dernier. Elle a notamment été soutenue financièrement dans cette aventure par l’Office montréalais de la gastronomie, une initiative de Tourisme Montréal.

PHOTO AUGUSTIN HOULE-FOREST FOURNIE PAR CHEFS CANADA La proposition canadienne pour l’épreuve « Feed the kids ».

PHOTO AUGUSTIN HOULE-FOREST FOURNIE PAR CHEFS CANADA Le plateau créé par l’équipe canadienne. 1 /2



Deux épreuves étaient au programme pour cette édition. Pour la première, intitulée « Feed the kids », les équipes devaient présenter une entrée, un plat et un dessert en s’inspirant de l’éducation à une alimentation saine et diversifiée, avec comme aliment imposé la courge. Pour la deuxième épreuve du plateau, les cuisiniers ont dû mettre en valeur la lotte et les pétoncles, et devaient notamment présenter deux garnitures végétales et un ragoût en accompagnement, avec comme aliments imposés les moules et des légumineuses provenant du pays d’origine de l’équipe.

Pour la première épreuve, Sirois s’est laissé inspiré par des émotions reliées à son enfance ; un ballon flottant dans un parc enneigé, le souvenir d’un réconfortant gratin de pâtes en forme de lettres de l’alphabet après une journée passée à jouer dehors, un feu de bois à l’extérieur pendant que la neige tombait doucement en dégustant un bonhomme en pain d’épices.

Pour le plateau, l’équipe canadienne a proposé une lotte farcie aux chanterelles, un praliné d’algue dulce en forme de petit arbre vert et un plat de « feuilles d’automne » avec carottes apprêtées de multiples façons et un sol composé de farine de châtaigne et de noisette, le tout accompagné d’une casserole de fèves blanches canadiennes avec moules royales.

Coupe du monde de la pâtisserie : le Canada remporte le prix spécial écoresponsable

PHOTO AUGUSTIN HOULE-FOREST Patrick Bouilly, professeur de pâtisserie à l’ITHQ, participait à la Coupe du monde de la pâtisserie pour l’équipe canadienne.

La Coupe du monde de la pâtisserie se déroulait de son côté les 20 et 21 janvier à Lyon. Après 15 ans d’absence aux « Olympiques de la pâtisserie », l’équipe canadienne était de retour en finale, après s’être classée en cinquième position lors de la demi-finale continentale à Santiago et avoir reçu de la part du jury une « wild card » lui assurant une place en finale.

L’équipe est arrivée en dixième position sur les 19 pays participants et s’est distinguée en recevant le prix spécial écoresponsable. Elle était composée de Patrick Bouilly, professeur de pâtisserie à l’ITHQ, Jacob Pelletier, maître chocolatier et Ross Baisas, expert en sculpture sur glace. Daniel Garcia, coordonnateur à la formation professionnelle, agissait à titre de président d’équipe.