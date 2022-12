Lanaudière regorge de producteurs et d’agriculteurs de toutes sortes, qui se donnent rendez-vous chaque année dans les marchés de Terrebonne, Joliette et L’Assomption. Chaque marché propose une programmation unique de même que les produits d’une centaine d’exposants, propres à chacun des endroits. Voici quelques trouvailles gourmandes, triées sur le volet.

Le Domaine Nasenka

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Denise Lessard, propriétaire du Domaine Nasenka, de L’Assomption

Ferme d’élevage de vaches Highland, le Domaine Nasenka vend uniquement ses produits à la ferme. Seule exception : le marché de Noël de L’Assomption. Il faut goûter à la tourtière, faite comme au Lac-Saint-Jean, d’où est originaire la propriétaire Denise Lessard. « Dans mes tourtières, tu vas avoir 70 % de bœuf Highland, 10 % de porc haché, de la volaille qui remplace la tourte, et la petite pomme de terre », décrit-elle en précisant que tous ses ingrédients proviennent de producteurs locaux. Quant aux vaches, elles sont nourries à l’herbe et élevées en pâturage libre, 12 mois durant. Seuls les mâles sont abattus, pas avant 3 ans, et la viande reste ensuite 30 jours sur la carcasse avant de passer en boucherie. « Mon bœuf haché est donc aussi précieux que mon filet mignon », soutient Mme Lessard.

La shop glacée

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Carole Béland, fondatrice de La shop glacée, de Repentigny

Quand Carole Béland a ouvert les portes de sa Shop glacée, à Repentigny, il y a cinq ans, c’était d’abord et avant tout pour faire des bûches de Noël. En fait, au cours de ses premières années d’activité, le commerce ouvrait à la Saint-Valentin, enchaînait avec Pâques et la période estivale pour finalement fermer à l’automne, pour mieux se consacrer à la confection des fameuses bûches. « Au cours des dernières années, on en a vendu jusqu’à 550 aux clients du marché », indique Mme Béland en nous faisant goûter aux trois succulentes variétés de bûches : framboise et chocolat noir, Rolo, pacanes et caramel à la fleur de sel ainsi que noisettes. « Ce qui caractérise mes bûches, c’est qu’elles sont faites uniquement avec de la crème glacée, elles sont donc plus légères que celles faites avec de la pâte à gâteau. »

La Bergerie des neiges

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Fidjie Martell, copropriétaire de la Bergerie des neiges, de Saint-Ambroise-de-Kildare

La Bergerie des neiges, c’est la ferme d’élevage d’agneau dirigée par Ludovic Juillet et Fidjie Martell, couple vedette de la troisième saison de L’amour est dans le pré. Cette dernière nous accueille derrière le comptoir de son échoppe, garnie d’une panoplie de produits, tous préparés à la ferme de Saint-Ambroise-de-Kildare. « Tout est élevé et transformé directement chez nous, on fait toute la boucherie à la ferme, informe-t-elle. Et tous nos produits sont 100 % agneau, on veut être le plus authentique possible. » On trouve donc les coupes classiques comme le jarret ou le gigot, mais aussi six sortes de saucisses, charcuteries, terrines et cretons ainsi que de délicieuses lanières marinées prêtes à griller sur la raclette. C’est sans compter le populaire pâté cuisiné avec de l’agneau haché et des cubes de brebis, une exclusivité du marché de Noël de L’Assomption.

Tante Agastache

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Lorraine Boury, propriétaire de Tante Agastache, de Sainte-Émélie-de-l’Énergie

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’agastache est une fleur indigène aux mille vertus qui est de plus en plus utilisée en cuisine. 1 /2



Trouvaille unique au marché de Noël de Joliette, Tante Agastache se spécialise dans les produits à base d’agastache, fleur indigène aux mille vertus qui est de plus en plus utilisée en cuisine. « On peut la cultiver pour distiller son parfum, pour en faire de l’huile essentielle. On peut aussi la faire sécher ou l’utiliser fraîche pour aromatiser la cuisine, énumère Lorraine Boury, propriétaire et agronome de formation. Son goût est franchement anisé, mais aussi citronné et floral. » Dans ses applications gourmandes, on la propose avec du chocolat noir, en tisane, mais on peut aussi simplement saupoudrer des fleurons d’agastache sur nos plats préférés. « Vous pouvez en mettre sur une tarte aux poires, sur un poisson blanc avec un peu de citron, sur un sauté de zucchini, dans un potage, ça peut aller avec à peu près tout », suggère la productrice de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.

La Cabane à beignes Éric Malo

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Éric Malo, de La Cabane à beignes Éric Malo, de Joliette

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Éric Malo conserve jalousement la recette de ses petits beignes légers comme l’air. 1 /2



Incontournable du Festi-Glace depuis 33 ans, Éric Malo installe aussi sa cabane à beignes sur le magnifique site du marché de Noël, dans le parc de la place Bourget, en plein centre-ville de Joliette. C’est l’une des rares occasions de goûter aux fameuses pâtisseries de M. Malo, qui conserve jalousement la recette de ses petits beignes légers comme l’air, cuits droit devant nous. « C’est un beigne léger, avec un petit goût de vanille. Ce n’est pas non plus un beigne aux patates que l’on retrouve ailleurs, c’est une petite recette dont on garde le secret et que tout le monde aime », dit-il en avouant au passage qu’il a déjà osé transmettre la recette apprise de son beau-père Roger Coulombe… On peut effectivement trouver les mini-beignes à Montréal, au Marché aux puces Métropolitain, et à Saint-Félix-de-Valois, au Toit bleu.

La ferme Guy Rivest

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Louise Rondeau, copropriétaire de la ferme Guy Rivest

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Vins et alcools fins de la ferme Guy Rivest 1 /2



Confitures, gelées, marinades, sirops de fruits, perles de fruits, vins et alcools fins, la ferme Guy Rivest fait de la magie avec les petits fruits qu’elle cultive, à Rawdon. Ses produits ont beau être en vente dans plusieurs points de vente au Québec, on trouve au marché de Noël de Joliette quelques exclusivités qu’on ne peut normalement acheter qu’à la boutique de la ferme. On parle notamment des perles de fruit, des beurres et des caramels, mais aussi des alcools élaborés par la copropriétaire Louise Rondeau, qui a créé son premier vin de fraises en 1995 — il s’agissait en fait du premier vin lanaudois, tous fruits confondus ! C’est donc l’occasion de goûter à la Donzelle, vin fortifié fraise et framboise, à la Mistelle de fraise de même qu’à la crème de fraise et à sa variante qui incorpore de la camerise, qu’on nous recommande fortement d’essayer en kir.