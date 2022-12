Le choix ne manque pas lorsqu’il est question de bûches de Noël, mais certaines versions de cet incontournable classique du temps des Fêtes se démarquent incontestablement. Voici nos bûches coups de cœur.

La touche orientale de Sachère Desserts

Initiée enfant à la culture japonaise, Sonya Sammut conçoit des desserts aux influences asiatiques qui portent à tout coup sa touche originale. Aux Fêtes, la pâtissière et ses acolytes ne laissent personne sur leur faim avec des propositions qui sont sans noix, sans gluten ou végétaliennes : la Madera (mousse au chocolat noir fumé, crémeux à la banane et caramel miso), la Mosaïque (crème noix de coco et cajou, biscuit aux pommes et fruit de la passion, gelée de mangue) et la Kamélia (mousse au marron et rhum, biscuit roulade, marmelade de clémentine et crème de marrons). Offertes en formats pour deux ou trois personnes (35 $), quatre à six personnes (45 $) ou huit à dix personnes (65 $), en précommande seulement. Elles pourront être récupérées à la boutique du quartier Centre-Sud.

Un dessert en cinq Opus, par Gaël Vidricaire

« Sincère, sensible et épurée », c’est en ces termes que la pâtissière décrit sa carte de desserts pour les fêtes de fin d’année. Ancienne chercheuse en sciences de la santé, Gaël Vidricaire est intarissable sur sa passion qu’elle considère comme étant relativement connexe à ses premières amours : même rigueur, même précision ! Ses pâtisseries simples et raffinées sont présentées à sa boutique du quartier Montcalm, à Québec, où la carte change chaque semaine. On peut également les obtenir en ligne depuis 2011. Pour Noël, cinq bûches sont présentées : l’une glacée à l’érable, deux aériennes au goût fruité, les autres chocolatées avec et sans gluten. Vendues 50 $ chacune et 47,50 $ pour la version glacée.

Les fines gourmandises de Chez Potier

C’est dans le Vieux-Montréal, rue Wellington, qu’on trouve l’une des meilleures pâtisseries de la ville, sous la gouverne du chef Olivier Potier qui a d’abord fait ses armes à la maison parisienne Ladurée et dans quelques établissements montréalais, dont le Renoir (Sofitel) et le Saint-Paul (hôtel Saint-James), avant d’ouvrir sa propre enseigne. Si l’on ne succombe pas aux bûches de Chez Potier, ce sera probablement à ses panettones offerts en version originale ou chocolatée. Mais revenons à nos classiques, offerts ici en quatre versions élégantes pour huit personnes à la boutique du Vieux-Montréal ou en ligne : la Piémontella (mousse aérienne à la noisette du Piémont), la Muroise (croustillant aux amandes, fleur de sel, chocolat noir aux mûres et framboises), la Vanille (biscuit moelleux aux pacanes et crème brûlée à la vanille) et la Tiramisu glacée. Format pour huit personnes, 72 $.

Yin et Yang chez Zébulon

Que l’on se sente yin ou plutôt yang ce Noël, on trouvera son compte à la Pâtisserie Zébulon du Plateau Mont-Royal, là où les douceurs végétaliennes et sans gluten sont aussi gourmandes que les pâtisseries classiques, certains diront même meilleures ! Les propriétaires, l’artisan Zébulon Vézina et sa sœur Alice, proposent deux versions de la bûche. Si l’une séduit par sa roulade d’amande au thé vert et sa mousse chocolatée, l’autre ravit par son contraire avec un cœur de mousse d’agrumes, riz soufflé et pain de Gênes au sésame noir. Vous hésitez ? À moins d’opter pour les deux… dans une recherche d’équilibre, disons ! Les deux desserts sont d’ailleurs offerts en formats pour quatre ou cinq personnes (38 $) ou six à dix personnes (70 $). Offertes en ligne ou sur place en précommande, dès maintenant (quantités limitées).

Faits avec L’Amour du pain

Boulangerie artisanale à l’origine, L’Amour du pain est devenue le lieu de rassemblement des amateurs de petites douceurs qu’elle ravit encore, cette année avec une collection de Noël composée de délices sucrés et salés, et de quatre bûches offertes en différents formats : la Royale (chocolat au lait, praline, biscuit Joconde et finition de macarons), la Sucre à la crème (biscuits aux amandes, dulce de leche et nougatine aux pacanes), la Lime, pistaches et framboises (avec finition de macarons) et la classique Bûche (kirsch, griotte et mousse forêt-noire). La collection des Fêtes est offerte sur réservation jusqu’au 20 décembre en ligne ou à l’une des succursales de Montréal et de la Rive-Sud tous les week-ends de décembre. À partir de 29, 95 $ pour quatre à six portions et 44,95 $ pour six à huit portions. Aussi offertes en format individuel à partir de 6,35 $.

Une collection des Fêtes signée Christian Faure

Le chef pâtissier Christian Faure, nommé Meilleur Ouvrier de France, présente sa collection de bûches en quatre alléchantes versions : la Brazilia, au biscuit d’amandes, chocolat, mousseline de café et marmelade fondante ; la Royale, sans gluten, au chocolat noir et fleur de cacao ; la Paris-Brest, à la pâte à choux, crème de praline et noisettes caramélisées ; et la Marron Rhum, à la pâte de marron glacée aromatisée au rhum. On peut réserver sa bûche dès maintenant en ligne ou à la nouvelle boutique ÔFauria de Laval et en profiter pour y siroter une boisson au salon de thé. Chaque bûche se vend 63 $ et convient pour six à huit personnes.