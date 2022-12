Parmi les plaisirs du temps des Fêtes, il y a les festins en famille et les soirées cinéma à la maison. Et si on combinait les deux ? Jusqu’au 24 décembre, La Presse vous propose chaque samedi une recette inspirée d’un film de Noël. En vedette aujourd’hui : Le lutin et son spaghetti sucré.

La scène

Qui oserait dévorer un spaghetti garni de guimauves et de Smarties pour le déjeuner ? Buddy, un lutin qui carbure aux quatre groupes alimentaires reconnus au pôle Nord, soit les sucreries, les sucres d’orge, le chocolat et le sirop.

Dans le film Le lutin (The Elf), paru en 2003, on suit les mésaventures new-yorkaises de cet humain qui a grandi dans l’atelier du père Noël.

Alors que le sympathique et très candide personnage interprété par Will Ferrell séjourne chez son père biologique, il prépare, un matin, ce déjeuner pour les amateurs de sucre.

« C’est un film qui m’a vraiment beaucoup fait rire. Will Ferrell, c’est quelqu’un qui me déstabilise par son humour déjanté », indique Caroline Savard, autrice du livre Desserts « wow » – 75 recettes trop le fun à cuisiner avec les enfants.

Lorsque La Presse lui a proposé de recréer une recette inspirée d’un film de Noël, son choix s’est tout naturellement arrêté sur le plat de pâtes farfelu de Buddy. « Son spaghetti n’avait pas de bon sens, mais il avait tellement l’air de trouver ça bon. Je me suis dit que c’était un must à recréer. »

La version revue par Caroline Savard

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le spaghetti créé par Caroline Savard

Dans Le lutin, le plat nappé de sirop d’érable et de coulis de chocolat qu’engloutit Buddy est composé de pâtes. Dans sa version, Caroline Savard a préféré opter pour… de la crème glacée. « J’avais envie de trouver un moyen que ça ait l’air d’un spaghetti sans que ce soit vraiment un spaghetti. Je voulais être certaine que ça plaise à une majorité », explique celle qui est derrière le blogue de recettes et d’activités pour la famille Wooloo.

Elle a songé à faire de longs jujubes, mais ce n’est pas l’aliment le plus agréable à mastiquer, s’est-elle dit. « J’avais envie de quelque chose de plus onctueux. » De là est née l’idée de la coupe glacée.

Son secret pour transformer la crème glacée en spaghettis ? Le presse-purée qu’on utilise pour faire des pommes de terre en riz. « Ça prend du bras, mais une fois que le spaghetti commence à se former, ça devient plus facile à sortir », affirme Caroline Savard.

Les spaghettis de crème glacée peuvent être créés à l’avance et conservés au congélateur jusqu’au moment de servir.

La créatrice, qui planche actuellement sur un premier roman jeunesse, suggère ensuite d’assembler le sundae à partager au centre de la table. « Tu mets les garnitures sur la table et toute la famille peut participer à mettre tous les ingrédients. » Dans la recette très simple qu’elle propose, elle a choisi les mêmes sucreries que Buddy. On peut toutefois varier les garnitures selon ses envies.

La recette

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Le spaghetti créé par Caroline Savard

Rendement : 4 portions

Ingrédients

2 tasses de crème glacée à la vanille

1/2 tasse de guimauves multicolores

1/4 de tasse de Smarties

3 c. à soupe de sirop d’érable

1 c. à soupe de sirop de chocolat

1 tartelette Pop-Tarts double chocolat cassée en morceaux

Autres garnitures, au goût

Préparation