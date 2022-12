Il embaume nos maisons à l’approche des Fêtes, mais il peut tout autant ravir les papilles. Ingrédient local par excellence, le sapin baumier se taille désormais une place dans la fabrication des produits d’ici. En voici une sélection, à offrir à vos proches curieux, sur votre table du réveillon, lors de votre brunch du lendemain ou tout simplement, au pied du sapin !

Jeunes pousses

Récoltées préférablement au printemps, puis séchées, les jeunes pousses de sapin baumier peuvent être dégustées de diverses façons. Au goût, on n’y trouve pas d’amertume, mais plutôt un côté sucré, fruité notamment — certains parlent de notes de framboises et de cerises — voire une saveur de bonbon. Ses aiguilles peuvent être infusées en tisane, son odeur de sapin frais évoquera immanquablement le temps des Fêtes. On attribue d’ailleurs au sapin des vertus médicinales pour le traitement de la toux et du rhume, notamment. En poudre ou broyées, les pousses peuvent agrémenter moult desserts, des plats de volaille ou de poisson, des vinaigrettes ou encore être utilisées en finition sur un tartare de bœuf. Quelques entreprises québécoises dont Pilki, Gourmet Sauvage, Épices de Cru et même l’Abbaye Val Notre-Dame, commercialisent les pousses de sapin baumier, sous une forme ou une autre. Épices de Cru suggère d’ailleurs sur son site internet une recette de bûche au sapin baumier et au citron.

Du miel de sapin tout estrien

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE JÉRÉMIE POSTEL Miel de sapin, Jérémie Postel, 13,50 $ pour 135 g ou 21,50 $ pour 330 g

Français d’origine, établi au Québec depuis 2011, Jérémie Postel est vite tombé amoureux de la montagne de Sutton. Depuis quelques années, celui qui s’est donné pour mission de sensibiliser la population à la valeur patrimoniale de nos forêts parcourt celles des vallons de Sutton pour y récolter des pousses de sapin baumier qu’il fait ensuite macérer dans le miel de la ferme Api à Mansonville. Certains l’utilisent comme remède contre la toux ou simplement pour rehausser un plat. Sur son site internet, la cheffe Chloé Ostiguy, du restaurant L’Archipel, propose une belle sélection de recettes d’hiver agrémentées de sapin baumier. Outre le miel, Jérémie Postel propose aussi des gelées et des confitures qui marient fruits et sapin baumier ainsi qu’un kombucha.

Le sapin à boire

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SAQ Gin KM12, Distillerie du Fjord, 47 $ pour 750 ml

En matière de mise en valeur des saveurs boréales, la réputation de la Distillerie du Fjord et de son gin KM12 n’est plus à faire, bien que d’autres distillateurs québécois intègrent aussi les conifères à leur élixir. Pensons à la Distillerie Fils du Roy et son gin Thuya au cèdre ou à Wabasso et son gin Conifère à l’épinette (ce n’est pas du sapin !). Élaboré près des monts Valin au Saguenay, le KM12 est composé de plusieurs ingrédients cueillis dans la forêt boréale environnante, dont des pousses de sapin baumier qui lui donnent un arôme boisé. Mentionnons également le gin Opémiska, lancé par la distillerie Cherry River en collaboration avec 2Frères, qui intègre aussi le sapin à sa recette.

Une touche sucrée

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE GOURMET SAUVAGE Sirop de sapin, Gourmet Sauvage, 15 $ pour 245 ml

Pas amateur de gin, mais envie d’intégrer le sapin à vos cocktails ? Gourmet Sauvage propose, en petites quantités, un sirop fait à partir d’aiguilles fraîches de sapin sauvage cueillies à la main, de sucre de canne et d’une touche d’acidité. On peut le déguster sur de la crème glacée, des pâtisseries, un poisson ou encore dans un mojito, comme le suggère l’entreprise qui organise aussi des ateliers de cueillette très prisés dans la forêt laurentienne.

Pour ceux qui préfèrent le salé

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE LA SALAISON DU BISTRO D Saucisson au gin Beemer et à l’huile essentielle de sapin, Salaison du Bistro D, 9 $ pour 95 g

De retour au Saguenay, la Salaison du Bistro D commercialise, depuis janvier dernier, un saucisson aux saveurs régionales cuisiné par l’artisan charcutier David Rousseau à partir du gin de la distillerie jeannoise Beemer et d’huile essentielle au sapin baumier. La distribution des charcuteries Monsieur D est limitée pour l’instant. On peut les trouver dans une trentaine de points de vente au Saguenay–Lac-Saint-Jean et bientôt dans la région de Québec.