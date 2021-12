En une quinzaine de minutes seulement, on peut déguster des croissants chauds et cuits à point.

Quoi de plus réconfortant qu’un bon croissant bien chaud, tout droit sorti du four ? Si, certains matins, il fait bon s’emmitoufler pour aller chercher les viennoiseries à la boulangerie du coin, il y en a d’autres où on préfère les cuire soi-même dans le confort de son foyer, comme le propose maintenant L’Amour du pain.

Sophie Ouimet La Presse

C’est entre autres la pandémie qui a décidé la boulangerie bien connue à offrir quatre de ses classiques — trois viennoiseries et un pain — en version crue congelée. Même si les boulangeries sont un service essentiel, les gens voulaient éviter de sortir trop souvent, souligne Evelyn Trempe, présidente de l’entreprise. C’est ainsi qu’est née la gamme La boulangerie à la maison, pour retrouver toutes les douceurs des produits de L’Amour du pain, en restant à la maison.

On peut donc se procurer, dans l’une des quatre succursales ou dans les nombreuses épiceries qui tiennent ses produits, les croissants, chocolatines et roulés aux raisins qui ont fait la renommée de la boulangerie. Il n’y a qu’à les faire lever sur une plaque pendant la nuit, puis à les faire chauffer le matin venu.

PHOTO FOURNIE PAR L’AMOUR DU PAIN Produis de L’Amour du pain offerts congelés

Du pain aussi !

À cette offre s’ajoute une boule de pâte pour confectionner une miche de pain. Là encore, la pandémie a eu son mot à dire dans l’élaboration de ce concept, au moment où faire son pain était devenu très tendance. Or, ce ne sont pas tous les boulangers en herbe qui avaient l’expertise ou l’envie de se lancer dans un tel projet de A à Z, poursuit Evelyn Trempe. D’où l’initiative de proposer une façon plus accessible de procéder, tout en bénéficiant de la même satisfaction à la fin. Pas envie de faire un pain ? On peut aussi couper la pâte en deux pour y façonner facilement deux pâtes à pizza.

De courtes capsules vidéo sont offertes sur la chaîne YouTube de la boulangerie, pour expliquer la meilleure façon de faire en compagnie de son chef boulanger, Frédéric Myer. On peut ainsi servir facilement, ni vu ni connu, ces viennoiseries aux invités des Fêtes qui auront peut-être décidé de rester à coucher…