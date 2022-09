Un débat des chefs, « c’est horriblement stressant »

Depuis hier, les chefs des différents partis ont pris du recul en vue de la première de deux épreuves qui marqueront la campagne électorale : les débats des chefs. Comment se préparent-ils à cette épreuve décrite par d’anciens stratèges et au moins une ancienne participante comme la plus « stressante » d’une carrière politique ? En lisant, beaucoup, en faisant des simulations, et parfois même en regardant leurs performances passées.