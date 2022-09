Des pluies torrentielles ont causé des accumulations d’eau sur les routes, des refoulements d’égout et des pannes d’électricité mardi dans le Grand Montréal. La région a enregistré 50 millimètres de pluie en quelques heures.

Alice Girard-Bossé La Presse

Les orages ont commencé à gronder en fin de journée dans le sud du Québec. Au plus fort de la tempête, entre 17 h et 18 h, certaines stations météo ont rapporté plus de 25 millimètres de pluie. C’était le cas notamment au centre-ville et dans l’est de l’île de Montréal, sur la Rive-Sud et à L’Assomption, a indiqué Frédérick Boulay, météorologue chez Environnement Canada.

Les précipitations ont engendré d’importantes accumulations d’eau sur les chaussées un peu partout dans la métropole. Dans l’arrondissement de Ville-Marie, des voitures se sont retrouvées prisonnières des eaux qui ont subitement monté au niveau de leur capot.

Le métro de Montréal a également été touché par le déluge. En raison d’infiltrations d’eau à la station Square-Victoria–OACI, aucun train ne pouvait effectuer d’arrêt à cette station. Le corridor entre la station de métro Bonaventure et la gare Centrale de Montréal était aussi inondé. Le service sur le reste de la ligne orange se trouvait également au ralenti.

PHOTO TIRÉE DE TWITTER @VINCENTALLAIRE L’intersection des rues Lalonde et Fullum, à Montréal

PHOTO TIRÉE DE TWITTER @VINCENTALLAIRE L’intersection des rues Coupal et Dufresne, à Montréal

PHOTO TIRÉE DE TWITTER @ORFALI La station de métro Square-Victoria–OACI

PHOTO TIRÉE DE TWITTER @BIGHISSES La station de métro Bonaventure 1 /4







Plusieurs autres établissements, comme le Stade olympique, ont été inondés. D’un bout à l’autre de la ville, des bouches d’égout projetaient des gerbes d’eau parfois à plusieurs mètres dans les airs.

Plus de 10 000 foyers ont été privés d’électricité dans la métropole.

Écoles fermées

Des écoles ont dû fermer leurs portes en raison d’inondations et de refoulements d’égout. « Les fortes pluies de cet après-midi ont provoqué un débordement des canalisations du système d’égout de la ville, causant ainsi une importante inondation dans l’école », a indiqué l’adjointe administrative à la direction générale du collège Notre-Dame-de-Lourdes à Longueuil, Isabelle Crevier. L’établissement demeurera fermé jusqu’à jeudi.

Le collège Durocher Saint-Lambert, sur la Rive-Sud de Montréal, est également fermé ce mercredi en raison d’une importante accumulation d’eau dans les deux pavillons. Aucun cours à distance ne sera donné.

Par ailleurs, quatre écoles du centre de services scolaire des Affluents ont subi des dégâts d’eau, soit Charlemagne, des Pionniers, Paul-Arseneau et Félix-Leclerc. Les écoles demeurent toutefois ouvertes.

Nombreuses inondations à Longueuil

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a annoncé que des refoulements d’égout causés par les pluies torrentielles ont causé de nombreuses inondations dans la ville, particulièrement dans le secteur de la rue Saint-Charles Ouest, entre les rues Verchères et Bourget, de même que dans le quartier Laflèche.

« Nos équipes des cols bleus, des pompiers et des policiers sont à pied d’œuvre pour répondre aux appels d’urgence en lien avec cet évènement météorologique exceptionnel », a-t-elle déclaré sur Twitter.

Elle a invité les citoyens à contacter le 911 si leur domicile est inondé et le 311 s’ils constatent un refoulement dans leur rue.

Fortes précipitations

En fin d’après-midi mardi, Environnement Canada avait émis un avertissement de pluie abondante pour le sud du Québec. Pour certaines régions, 75 millimètres de pluie étaient attendus.

« C’est le déluge en ce moment sur Montréal et la Rive-Sud. La station à McGill vient de mesurer 14 mm dans les 15 dernières minutes », avait indiqué sur Twitter peu après 17 h le chef d’équipe de la météorologie à MétéoMédia, André Monette.

« Vu l’intensité [des précipitations], c’est possible qu’il y ait de l’aquaplanage et des inondations dans certaines régions », avait indiqué le météorologue Frédérick Boulay.

La pluie abondante a été causée par l’arrivée d’un système dépressionnaire en provenance des Grands Lacs.