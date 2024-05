Une centaine de personnes aux abords de l’Université Concordia se préparaient à rejoindre le campement érigé à l’Université McGill samedi après-midi.

C’est le calme plat samedi après-midi aux abords de la dizaine de tentes qui forment le campement.

« On s’attend à avoir de plus en plus de gens. Il fait beau, les cours sont terminés », explique Ali Salman, porte-parole du campement érigé il y a une semaine à l’entrée de l’Université McGill.

On n’abandonnera pas. On va continuer à mettre de la pression sur l’Université jusqu’à ce qu’ils changent leurs politiques. Ali Salman, porte-parole du campement

La demande d’injonction provisoire contre le campement de l’Université McGill à Montréal rejetée mercredi dernier a donné du carburant aux campeurs, selon le jeune homme. « C’était une bonne nouvelle. »

Il a également démenti les rumeurs voulant que des manifestants aient été expulsés du campement.

Vers 14 h 15 se tenait un rassemblement de manifestants mené par la branche montréalaise du Mouvement de la jeunesse palestinienne devant l’Université Concordia. Près d’une centaine de personnes y étaient réunies au passage de La Presse. Le groupe avait l’intention de rejoindre le campement. « On est ici en soutien. C’est la seule façon de faire pression auprès des universités », a indiqué une manifestante.

Le premier ministre François Legault avait réitéré vendredi que le « campement illégal » devait être démantelé. Les manifestants réclament de l’université qu’elle coupe tout lien avec Israël. En milieu de semaine, l’administration de l’Université McGill a demandé aux manifestants de quitter le campus.

Avec Marie-Ève Morasse et Léa Carrier, La Presse