Au surlendemain d’une défaite historique du Parti libéral du Québec (PLQ), de nouveaux élus de la formation politique et des candidats défaits ont tous fait front commun derrière leur chef, Dominique Anglade, qui devra éventuellement faire face à un vote de confiance.

Vincent Larin La Presse

Ils étaient tous rassemblés mercredi pour un bilan de l’élection dans un motel en bordure de l’autoroute 40, à Yamachiche, en Mauricie.

« Les militants méritent une certaine stabilité. On a vécu beaucoup d’instabilité au cours des dernières années et malgré tout, on a été capable de faire de grandes transformations au sein du parti », a alors indiqué le candidat défait du PLQ dans Laval-des-Rapides, Saul Polo.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

Même son de cloche chez tous les autres représentants du parti rencontrés sur place qui souhaitent voir Dominique Anglade poursuivre dans ses fonctions de chef malgré le résultat décevant de lundi soir.

« Je pense que nous avons une bonne cheffe, elle a mon appui et on va suivre le processus », a affirmé le député de Lafontaine, Marc Tanguay, tout en invitant les militants à appuyer Dominique Anglade.

Selon la Constitution du PLQ, si le parti ne réussit pas à former le gouvernement, son chef doit se soumettre à un vote de confiance lors du Congrès du parti suivant immédiatement l’élection générale.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Isabelle Melançon, candidate libérale défaite dans Verdun

Le rassemblement de mercredi sera l’occasion pour l’équipe libérale de revenir sur la dernière campagne électorale. Des candidats défaits y prendront notamment la parole avant de céder la place au caucus des élus, dont près de la moitié en sont à leurs premiers pas en politique active.

Encaissant la pire défaite de leur histoire en termes de vote populaire, les libéraux de Dominique Anglade sont parvenus à sauver les meubles en nombre de sièges le 3 octobre. Le parti a ainsi conservé le titre d’opposition officielle avec l’élection de 21 députés, plus que jamais concentrés à Montréal.