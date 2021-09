Maryam Monsef (photo), ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et du Développement économique rural, a perdu aux mains de la conservatrice Michelle Ferreri Peterborough-Kawartha, en Ontario.

Les élections n’ont pas changé beaucoup de choses à la composition de la Chambre des communes, mais elles ont tout de même coûté leur siège à certains candidats vedettes, même des ministres.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

La ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne Bernadette Jordan a quant à elle été défaite par le candidat conservateur par Rick Perkins dans South Shore-St. Margarets, en Nouvelle-Écosse.

Les autres ministres sortants ont conservé leur siège de député, notamment la Québécoise Diane Lebouthillier, dans Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine, circonscription que reluquait le Bloc québécois.

La formation indépendantiste n’a pas non plus réussi à remporter la circonscription de Sherbrooke ; Ensaf Haidar, la femme du blogueur saoudien emprisonné Raif Badawi, a été défaite par la libérale Élisabeth Brière.

Les libéraux ont aussi défait la cheffe des verts, Annamie Paul, dans Toronto Centre.

L’ex-cheffe du parti écologiste, Elizabeth May, a quant à elle été réélue dans Saanich-Gulf Islands, en Colombie-Britannique.

Chez les conservateurs, l’ancienne ministre libérale québécoise Dominique Vien a été élue dans Bellechasse-Les Etchemins-Lévis.

Dans Beauce, le producteur laitier et ancien maire de Saint-Elzéar Richard Lehoux a battu Maxime Bernier pour la seconde fois, tandis que Richard Martel a conservé son siège dans Chicoutimi-Le Fjord.

L’ancien chef Andrew Scheer a été réélu dans Regina-Qu’Appelle, en Saskatchewan.

Au Nouveau Parti démocratique (NPD), la seule élue non conservatrice en Alberta aux élections de 2019, Heather McPherson, a été réélue dans Edmonton Strathcona.

Elle n’est d’ailleurs plus la seule députée albertaine non conservatrice, puisque le NPD a aussi remporté le siège d’Edmonton Griesbach, tandis que le Parti libéral a remporté Calgary Skyview et mène dans Edmonton-Centre.

Avec La Presse Canadienne