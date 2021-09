La bloquiste Marilou Alarie a été défaite par la libérale Pascale St-Onge par moins de 200 voix. Les résultats avaient été connus trois jours plus tard, à la suite du dépouillement des votes par la poste.

(Ottawa) Le Bloc québécois demande un dépouillement judiciaire dans la circonscription de Brome-Missisquoi.

Catherine Lévesque La Presse Canadienne

Le Bloc espère maintenant que le dépouillement judiciaire fera pencher la balance en sa faveur.

Mme St-Onge, ancienne dirigeante syndicale, a obtenu 21 488 voix et Mme Alarie, ancienne conseillère municipale, a obtenu 21 291 voix dans la circonscription, selon les chiffres dévoilés par Élections Canada.