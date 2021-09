Dans deux circonscriptions québécoises, celles de Trois-Rivières et de Brome-Missisquoi, le dépouillement des bulletins de vote n’était toujours pas terminé, mardi.

(Ottawa) La soirée électorale n’est pas terminée pour tout le monde. À travers le pays, de nombreux candidats attendent encore de connaître le verdict des électeurs.

Mélanie Marquis La Presse

Dans deux circonscriptions québécoises, celles de Trois-Rivières et de Brome-Missisquoi, le dépouillement des bulletins de vote n’était toujours pas terminé, mardi. La soirée de lundi s’étant étirée, les directeurs de scrutin de ces deux comtés ont décidé d’interrompre le décompte, a précisé en entrevue Serge Fleyfel, porte-parole d’Élections Canada.

À Trois-Rivières, on assiste à une lutte à trois entre le bloquiste René Villemure, le libéral Martin Francœur et le conservateur Yves Lévesque. Le porte-couleurs du Bloc québécois a une minuscule avance de 48 voix sur son adversaire du Parti conservateur. Le candidat libéral Martin Francœur occupe la troisième position. La circonscription était détenue par la bloquiste Louise Charbonneau, qui a décidé de ne pas se représenter.

La bataille de Brome-Missisquoi n’est pas non plus réglée. Ici aussi, on parle d’un comté qui était orphelin de député sortant, la libérale Lyne Bessette ayant choisi de céder sa place. Celle que le parti a sélectionnée pour la remplacer, l’ancienne leader syndicale Pascale St-Onge, accuse un retard de 99 voix sur sa concurrente du Bloc québécois Marilou Alarie.

En tout, ce sont 15 circonscriptions à travers le pays où le résultat n’est pas confirmé. Il y en a six en Ontario, quatre en Colombie-Britannique, une en Alberta et une autre au Nouveau-Brunswick. Dans certains comtés, le vote postal, dont le décompte commencera mardi, tranchera. Le processus pourrait s’échelonner sur quatre jours, a prévenu Élections Canada.

Au Nouveau-Brunswick, on surveille étroitement la transfuge libérale Jenica Atwin, qui avait été élue dans en 2019 sous la bannière du Parti vert dans Fredericton. Elle a une courte avance de 499 voix sur sa rivale conservatrice Andrea Johnson, mais elle est très loin devant la candidate de son ancienne formation, Nicole O’Byrne.

Du côté d’Edmonton-Centre, en Alberta, le sort du libéral Randy Boissonnault n’est toujours pas scellé. Nul doute que le Parti libéral aimerait qu’il revienne à la Chambre des communes, où il a siégé de 2015 à 2019, et qu’il fasse ainsi passer à deux le nombre d’élus albertains libéraux en ajoutant son nom à celui de George Chahal, victorieux à Calgary Skyview.

Selon les résultats préliminaires, le nombre d’élus s’élève à 323. Il y a 338 sièges aux Communes.

Au moins 58,6 % des Canadiens ont exercé leur droit de vote, d’après les données préliminaires disponibles mardi après-midi sur le site d’Élections Canada. Ce pourcentage exclut toutefois les électeurs qui se sont inscrits le jour même du scrutin, et il devrait donc s’avérer plus élevé, spécifie l’agence. À l’élection de 2019, le taux de participation s’était établi à 67 %.

Avec Jean-Thomas Léveillé