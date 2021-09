François Legault et Justin Trudeau

Le premier ministre du Québec François Legault, qui avait appelé de ses vœux l’élection d’un gouvernement conservateur, a félicité Justin Trudeau au lendemain du scrutin, mardi matin.

Jean-Thomas Léveillé La Presse

« Je félicite Justin Trudeau pour sa victoire, a-t-il écrit sur le réseau social Twitter.

« Je travaillerai avec lui pour faire avancer les intérêts du Québec », a-t-il ajouté.

Durant la campagne électorale, François Legault avait appelé les Québécois à se méfier de Justin Trudeau, qualifiant son programme de « dangereux », tout comme celui du Nouveau Parti démocratique, qui obtient la balance du pouvoir.

Il avait a contrario vanté l’approche du chef conservateur Erin O’Toole, qu’il qualifiait de « bonne » pour la nation québécoise, une démarche inusitée de la part d’un premier ministre québécois.

François Legault disait notamment apprécier la volonté des conservateurs d’augmenter les transferts fiscaux en santé sans condition, de même que leur engagement à transférer aux provinces des pouvoirs en immigration.

« Je trouve ça très inquiétant de voir trois partis – le Parti libéral, le NPD et le Parti vert – qui non seulement ne sont pas ouverts à donner plus d’autonomie au Québec, mais veulent centraliser, s’approprier des pouvoirs qui sont clairement de la compétence des provinces », avait-il déclaré.

Il avait aussi salué la promesse d’Erin O’Toole de financer 40 % du projet de tunnel Québec-Lévis, dont la facture est estimée à 10 milliards de dollars.