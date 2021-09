(Toronto) Le chef conservateur Erin O’Toole s’attend à la victoire. C’est du moins avec cette mentalité qu’il a entamé dimanche son dernier sprint de la campagne, dont l’issue est toujours incertaine, conviant ses partisans à « parler avec leurs voisins » pour convaincre le plus de gens d’adhérer à la « vision positive » de son parti.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On va gagner. On a le meilleur parti », a lâché M. O’Toole, se montrant en confiance de devenir le premier prochain ministre canadien, après avoir rendu visite à des résidants d’un quartier tranquille de York, au nord de Toronto, dimanche après-midi.

En début de journée, à Oakville, il avait appelé ses partisans à l’action. « Je veux que vous parliez dans cette dernière ligne droite à vos voisins, que vous alliez au Tim Hortons, que vous parliez à la personne en ligne avec vous, en conservant une distanciation physique bien sûr », a-t-il dit à la dizaine de militants réunis sur la terrasse d’un restaurant, dans cette circonscription défendue par la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand. Selon certaines projections, les conservateurs y conservent environ 40 % des appuis, contre 43 % pour les libéraux.

M. O’Toole visite dimanche quatre circonscriptions libérales en Ontario, la province où il fait campagne depuis trois jours. Dans certains comtés visés, son parti est au coude-à-coude avec les troupes de Justin Trudeau. Le chef libéral n’aura d’ailleurs pas du tout le même rythme dimanche : il traversera en effet le pays dimanche, de Montréal à Vancouver.

Selon le chef conservateur, le Canada a besoin d’un « gouvernement éthique axé sur le bien-être des Canadiens et non sur la simple accession au pouvoir » que prône selon lui M. Trudeau. « Nous allons toujours mettre le pays en premier : les emplois, le leadership national en santé mentale, plus de capacité à se préparer à une pandémie. Et nous devons équilibrer notre budget d’ici 10 ans, sinon nous laisserons nos enfants et petits-enfants avec un pays pauvre et sans opportunités. Il faut bâtir le Canada, pas le détruire », a-t-il martelé devant la terrasse d’un restaurant.

Parlez à tout le monde de notre vision positive. Les conservateurs du Canada ne sont plus le parti de vos grands-parents. Nous tendons la main à tout le monde. Nous sommes une grande tente bleue et positive qui croit en ce grand pays. Erin O’Toole, chef du Parti conservateur du Canada (PCC)

« Assurez-vous de faire sortir les votes demain. Tout est dans l’action au sol », a encore insisté le chef conservateur, en appelant à faire sortir le vote. « Les gens veulent du changement. Et vous pouvez contribuer à ce changement », a-t-il signé et persisté.

Contrôle du message

Signe de la ferme intention du parti de garder le contrôle du message, à 24 heures du vote, M. O’Toole est le seul chef à ne pas offrir de disponibilité médiatique officielle durant la journée de dimanche.

Les conservateurs ont en effet plutôt préféré se concentrer sur des rassemblements partisans, au cours desquels M. O’Toole tient des allocutions planifiées et cadrées, avec bien souvent l’appui d’un téléprompteur. Son équipe affirme que le contact avec le public est l’unique priorité en ce dernier jour de campagne.

À son deuxième arrêt de la journée, dans Markham-Thornhill, Erin O’Toole a d’ailleurs catégoriquement refusé de répondre aux questions des journalistes, en quittant rapidement les lieux. Un homme réclamant une assurance-maladie universelle couvrant tous les soins reliés au trouble du spectre de l’autisme (TSA) a aussi interpellé le chef conservateur durant son allocution. « On a un message pour tous les leaders : si vous ne pouvez pas nous assurer les soins dont nous avons besoin pour nos enfants, redonnez-nous un tiers de nos taxes », a martelé Jamie Peddle, dont le fils de neuf ans est atteint du TSA.

La ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international Mary Ng, conserve une large avance de plus de 15 points de pourcentage dans Markham-Thornhill, mais l’écart est plus mince dans York-Centre. M. O’Toole doit aussi se rendre Don Valley-Ouest, une autre terre libérale de la région de Toronto.

Pendant ce temps, c’est à Montréal, sur une terrasse du canal de Lachine, que Justin Trudeau a commencé sa journée, tôt dimanche. Il doit se rendre à Vancouver par la suite, avec quelques arrêts sur le chemin. L’avion libéral reviendra de nuit, en direction de Montréal, en vue de la soirée électorale lundi.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a quant à lui prévu un impressionnant itinéraire de sept arrêts à travers la Colombie-Britannique, la province qu’il a adoptée depuis qu’il est devenu chef du NPD. Après un premier arrêt à Shawinigan, le chef bloquiste Yves-François Blanchet fera de son côté exclusivement campagne dimanche dans des circonscriptions adverses qu’il veut ravir, soit Sherbrooke, Compton-Stanstead et Brome-Missisquoi.

Avec La Presse Canadienne