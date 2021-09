(Montréal) Alors que sa caravane s’apprête à s’élancer dans une traversée du pays, pour le dernier jour de la campagne, Justin Trudeau ne veut toujours pas réclamer la majorité qu’il convoitait. En revanche, la coprésidente de la campagne, Mélanie Joly, a réaffirmé que l’objectif est clairement d’avoir « les deux mains sur le volant ».

Mélanie Marquis La Presse

Le premier ministre sortant a accordé une mêlée de presse à l’issue du discours qu’il était venu livrer afin de galvaniser ses troupes réunies sur une terrasse qui longe le canal de Lachine, à Montréal. Plusieurs dizaines de personnes, dont de nombreux bénévoles, s’y étaient pointées tôt dimanche matin, avant 8 h, pour assister à ce dernier rassemblement montréalais.

« C’est tellement plaisant de commencer cette longue journée ici », s’est exclamé le chef libéral. Le jour 36 de cette campagne qui en compte autant sera chargé : elle s’est amorcée à Montréal, et elle se terminera à Vancouver, avec quelques arrêts entre les deux. L’avion du chef reviendra de nuit, avec cap sur Montréal, où se tient la soirée électorale du Parti libéral.

Les sondages demeurent hyper serrés à un jour du vote. Les chances que les Canadiens se retrouvent avec un gouvernement majoritaire sont minces. Dans le camp libéral, on ne l’écarte cependant pas. « On sent qu’il y a un momentum depuis quelques jours », a soufflé une source au sein de l’équipe de campagne, dimanche. Mais Justin Trudeau, lui, n’a pas voulu aller là.

Encore une fois, il a plaidé que les électeurs avaient devant eux un choix « clair », et que son souhait le plus cher était de faire élire le plus de candidats libéraux possible. Lorsqu’on lui a demandé si la campagne s’était avérée plus difficile que prévu, Justin Trudeau a répondu que toutes les campagnes l’étaient, en citant celle qu’il a menée au tout début de sa carrière pour remporter la mise dans la circonscription de Papineau.

À son tour au micro, la députée sortante Mélanie Joly a repris à son compte les propos de son patron en ce qui concerne la question de la majorité. Puis, elle a repris à son compte ceux d’un certain Jean Charest, qui avait lui aussi déclenché une élection hâtive au Québec en 2008. « On veut les deux mains sur le volant », a-t-elle laissé tomber.