(Aurora, Ontario) On met le pied sur l’accélérateur dans la caravane libérale. Justin Trudeau multiplie les évènements dans la région de Toronto, samedi, dans l’espoir que les électeurs feront le « choix clair d’avancer ». Et s’il a refusé de spéculer sur son avenir politique, il a signalé qu’il n’a « même pas presque fini » les chantiers qu’il a entrepris.

Mélanie Marquis La Presse

Autre jour, autre sondage. Celui de la maison de sondage Léger publié samedi est venu s’ajouter à tous les coups de sonde qui laissent présager une course serrée jusqu’au fil d’arrivée. Les conservateurs y devancent les libéraux d’un petit point de pourcentage, à 33 % comparativement à 32 %. Mais comme il le fait depuis plusieurs jours, le premier ministre sortant n’a pas voulu se perdre en conjectures sur l’issue du scrutin.

Il a tout de même formulé le souhait que « suite à cette élection, le choix va avoir été tellement clair de la part des Canadiens d’avancer, d’en finir avec la pandémie » quand on lui a demandé combien de temps survivrait un hypothétique second gouvernement minoritaire libéral. Soit, mais s’agit-il de sa dernière campagne électorale en tant que dirigeant ?

Au départ, Justin Trudeau a répondu à cette question d’une journaliste en plaidant qu’il était concentré sur celle-ci jusqu’à la toute fin. Cependant, en répétant sa réponse en français, il a laissé entendre qu’il voulait rester aux commandes. « Je n’ai même pas presque fini toutes les grandes choses que j’ai l’intention de continuer à accomplir avec les Canadiens », a-t-il lancé.

On a encore beaucoup à accomplir ensemble, et moi, je suis extrêmement enthousiaste pas seulement pour les jours à venir, mais les années à venir ensemble. Justin Trudeau, premier ministre sortant

O’Toole protège « ses antivaccins »

Par ailleurs, pendant cette conférence de presse aux allures de bilan, il s’est montré satisfait de la façon dont il a couru le marathon électoral. « On a mené une campagne positive », a-t-il dit. « Je n’ai pas attaqué Erin O’Toole personnellement », a-t-il offert au micro qui avait été installé dans la cour de sa candidate qui espère ravir un siège aux conservateurs dans Aurora—Oak Ridges—Richmond Hill.

La manchette du Globe and Mail a cependant fourni une nouvelle ligne d’attaque contre son rival, dont 85 % des candidats n’ont pas voulu dire s’ils étaient vaccinés. L’un d’entre eux a écrit à la journaliste qui a mené la démarche que les autorités nationales du Parti conservateur avaient sommé les candidats de ne pas répondre à cette question, ce qui est inacceptable, a tonné Justin Trudeau.

« Pourquoi [Erin O’Toole] leur demande-t-il de cacher leur statut vaccinal ? », a-t-il lancé à voix haute. « Il fait ça pour protéger les antivaccins de son caucus, s’est-il lui-même répondu. Il défend les libertés et les choix des antivaccins qui nous mettent tous à risque ».

À l’inverse, « moi, je suis là pour défendre les libertés de ceux qui ont fait la bonne chose et qui veulent retourner à l’école, au restaurant, voyager, prendre des vacances et me tenir debout pour ceux qui ont fait le choix de protéger leurs voisins », a poursuivi le chef libéral, accusant son adversaire d’avoir un « mauvais leadership ».

L’horaire du chef pour samedi prévoit sept escales au total, dans six circonscriptions de la grande région de Toronto.