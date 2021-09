(Ottawa) Que le chef du NPD se déhanche sur TikTok, erre sur une île dans un jeu de Nintendo Switch ou regarde la foule depuis une projection géante sur le côté d’un immeuble, le parti veut que les électeurs voient le visage de Jagmeet Singh souvent au cours des prochains jours.

Laura Osman La Presse Canadienne

Et chaque fois, il sera accompagné du même message : votez.

C’est une façon pour les partis de mener la bataille difficile pour amener leurs partisans aux urnes à un moment où les experts disent qu’il sera plus difficile que jamais d’amener les gens à voter.

« Je pense que toutes les tactiques possibles de motivation, de persuasion et autres seront utilisées, car la pandémie pourrait être un obstacle majeur pour amener les gens à voter », a déclaré Tim Powers, stratège et commentateur conservateur.

Selon les stratèges, moins de bureaux de vote, de longues files d’attente et des préoccupations concernant les rassemblements à l’intérieur avec d’autres électeurs pourraient inciter les gens à demeurer à la maison le jour du scrutin.

Avec les conservateurs et les libéraux au coude à coude dans les sondages, le prochain gouvernement pourrait être décidé par une campagne qui motivera ses partisans à surmonter ces obstacles.

Les moyens traditionnels d’amener les partisans aux urnes sont susceptibles d’être compliqués par les protocoles pandémiques, a souligné M. Powers. Plutôt que de conduire les supporters en autobus pour voter, des voitures individuelles devront peut-être être déployées et désinfectées entre chaque trajet, par exemple.

Les bureaux de vote eux-mêmes seront probablement plus éloignés, car les écoles et les propriétaires ont choisi de ne pas accueillir des foules d’électeurs pendant la quatrième vague de la pandémie. Cela signifie moins d’endroits pour voter et des files d’attente potentiellement plus longues.

L’ancien conseiller de campagne du NPD, Brad Lavigne, a remarqué que des gens quittaient la ligne au bureau de vote par anticipation où il avait voté après une longue attente.

« Vous devez éliminer toutes les frictions entre eux et l’urne », a indiqué M. Lavigne.

« Vous devez creuser un peu plus pour savoir ce qui les empêche de voter. »

Cela signifie s’appuyer davantage sur les moyens modernes d’atteindre les gens, a déclaré la stratège libérale Jackie Choquette, qui est vice-présidente exécutive du Parti libéral de l’Ontario.

« Auparavant, nous appelions simplement les gens et frappions à leur porte et maintenant, vous verrez que les libéraux font des choses comme envoyer des messages texte, des courriels, publier sur les réseaux sociaux — tous les moyens possibles pour essayer d’atteindre les gens où ils le sont et leur rappeler que c’est le jour des élections », a expliqué Mme Choquette.

Les partis se sont également efforcés d’encourager les principaux sympathisants à voter tôt et ont enregistré une augmentation du taux de participation de 5,8 millions de bulletins de vote par anticipation et un record de 1,2 million de personnes s’inscrivant pour voter par correspondance.

Cela devrait réduire la pression le jour des élections, selon la stratège du NPD, Kathleen Monk.

« C’est vraiment important et vous commencez alors à penser au travail en moins qui doit être fait le jour de l’élection. Il y a encore beaucoup de travail, mais moins de travail », a indiqué Mme Monk.

Pour les électeurs qui n’ont pas encore voté, les partis doivent faire preuve de créativité.

Le NPD a tendu la main aux jeunes électeurs sur les jeux vidéo. M. Singh a discuté avec eux alors qu’il diffusait en direct ses jeux en ligne ou partageait l’île paradisiaque virtuelle du NPD sur le jeu populaire Animal Crossing.

Mercredi soir, M. Singh s’est assis sur une grande chaise noire devant un ordinateur alors qu’un anneau lumineux éclairait son visage. Le chef du NPD, alors qu’il était presque seul dans un studio de jeux électroniques à Vaughan, en Ontario, discutait avec 3000 personnes sur son compte Twitch, un service de jeux en ligne. Des milliers d’autres personnes regardaient par le biais d’autres diffusions.

Il a expliqué pourquoi il est important de voter alors que les gens leur parlaient d’eux-mêmes en ligne, se connectant de partout au Canada et même aux États-Unis.

Les stratèges conviennent toutefois que tout cela ne servira à rien, à moins que les partis ne parviennent à convaincre leurs sympathisants que leur vote compte.

« Vous avez entendu le premier ministre lancer des appels aux électeurs progressistes, aux électeurs du NPD, à d’autres personnes en disant : « Vous ne voulez pas gaspiller votre vote, vous devez sortir et voter » », a noté M. Powers.

« Erin O’Toole a vraiment essayé, ces derniers jours, d’amener les gens à aller au-delà de leur frustration face aux élections et à les motiver à aller voter et à exprimer cette frustration. »

Au cours des derniers jours de la campagne, il a dit s’attendre à ce que les dirigeants et leurs équipes mettent tout en œuvre pour s’assurer que les électeurs fassent l’effort supplémentaire lundi.