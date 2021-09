(Saint-Jérôme) Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, n’entend pas imiter les libéraux et les conservateurs en ressortant un ancien chef de parti. Il a confirmé jeudi n’avoir aucune intention de faire appel à Lucien Bouchard ou Gilles Duceppe, notamment.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On n’a pas demandé à M. Bouchard et on ne demandera pas à M. Bouchard non plus », a en effet confirmé M. Blanchet lors d’une courte mêlée de presse à Saint-Jérome, jeudi. Quant à Gilles Duceppe, il « n’a pas besoin d’être sorti parce qu’il connaît assez peu, et ça me fait bien plaisir, la notion de silence : il est dans les médias très régulièrement », a ajouté le chef bloquiste, en disant vouloir « assumer » sa fonction.

PHOTO PAUL CHIASSON, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le chef bloquiste Yves-François Blanchet

Après Jean Chrétien, c’était au tour de Brian Mulroney de faire une première apparition dans cette campagne, mercredi soir lors d’un rassemblement partisan à Orford. Devant les militants conservateurs, il s’est dit assuré que le prochain gouvernement sera formé par Erin O’Toole, en vantant au passage « la vision et le courage » de ce dernier.

Pour M. Blanchet, faire appel à d’anciens chefs de parti, et dans ce cas-ci à d’anciens premiers ministres, est révélateur d’une certaine « insécurité et d’une incertitude pour les chefs réels de ces partis » qui appellent selon lui « les anciens à la rescousse ». « À la dernière minute, ça fait un peu bizarre. Le deuxième problème que ça pose aussi, c’est que les deux anciens sont plus intéressants que les nouveaux », a-t-il au passage lancé, narguant clairement MM. Trudeau et O’Toole.

Les progressistes-conservateurs de Mulroney étaient profondément différents des pas progressistes-conservateurs d’O’Toole, quoiqu’on en dise. Je suppose qu’il est possible que même après de nombreuses années, on invoque des solidarités. Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois

Passeport vaccinal et Alberta

Depuis le début de la campagne, M. Blanchet s’est fait avare de commentaires sur sa position sur le concept même du passeport vaccinal, qu’il revient aux provinces d’appliquer. « La dernière fois qu’on m’a demandé ce que je pense sur le principe, ça a donné toute une série de questions sur le même sujet. J’espère que j’ai le minimum d’intelligence pour apprendre », a-t-il répondu lorsque questionné à nouveau jeudi, en faisant référence à sa prise de position sur le troisième lien qui a plombé sa campagne il y a trois semaines.

« À l’intérieur du territoire canadien, chaque province a sa propre juridiction. Il y en a qui font mieux que d’autres. Mais ça ne veut pas dire que le fédéral aurait fait mieux. […] Qu’est-ce qui nous dit que ça n’aurait pas été pire ? », a aussi dit M. Blanchet sur l’Alberta, qui observe une hausse marquée du nombre de nouveaux cas de COVID-19 depuis quelques jours.

Le chef du Bloc a par ailleurs profité de sa conférence jeudi pour demander au prochain gouvernement fédéral de négocier avec Washington des exemptions au Buy American Act pour favoriser des produits québécois qui facilitent la transition écologique.

L’usine Lion de Saint-Jérôme, devant laquelle il se trouvait, pourrait ainsi prendre part aux appels d’offres aux États-Unis pour vendre ses autobus scolaires électriques. Rappelons que le Buy American Act est une loi qui instaure des exigences de contenu local américain dans les politiques d’approvisionnement public.

Avec La Presse Canadienne