(Ottawa) Le seul débat en anglais des chefs de la campagne électorale s’est transformé en un procès de législations émanant de l’Assemblée nationale du Québec, soit la loi sur la Laïcité de l’État et le projet de loi sur la protection de la langue française. Durant cette soirée où la cacophonie a régné, le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a été contraint de défendre des politiques du gouvernement Legault dans sa langue seconde. À l’exception de la cheffe du Parti vert — qui en a rajouté une couche —, les autres leaders sont demeurés muets.

Mélanie Marquis La Presse

Joël-Denis Bellavance La Presse

Dès le lever de rideau, jeudi soir, M. Blanchet a encaissé une charge. L’affront n’est pas venu d’un de ses adversaires, mais de l’animatrice du débat, Shachi Kurl, qui a lancé le débat en demandant à répétition au chef bloquiste comment il pouvait appuyer des législations « discriminatoires », comme la loi 21 et le projet de loi 96.

Le dirigeant bloquiste a semblé désarçonné par l’entrée en matière de celle qui était aux commandes de la joute oratoire. Le préambule de sa question allait ainsi : « Vous niez que le Québec a un problème de racisme, pourtant, vous défendez [ces] législations qui marginalisent les minorités religieuses, les anglophones et les allophones ».

Le chef du Bloc québécois a répondu à Mme Kurl, qui est présidente de l’Institut Angus Reid, une fondation de recherche sur l’opinion publique, que ces lois n’étaient pas « discriminatoires », mais bien qu’elles étaient le reflet des « valeurs du Québec ». L’animatrice l’a toutefois talonné, ce qui a finalement inspiré à Yves-François Blanchet une réplique directement à son intention.

« Vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez que ces lois sont discriminatoires. Nous disons qu’elles sont légitimes », lui a-t-il balancé.

Un peu plus tard, dans un autre segment, M. Blanchet s’est fait demander par une journaliste de Aboriginal Peoples Television Network (APTN) pour quelle raison il continuait de refuser de reconnaître l’existence du racisme systémique au Québec. La question a donné lieu à des échanges acrimonieux entre le chef bloquiste et la cheffe du Parti vert Annamie Paul.

« J’invite M. Blanchet à s’éduquer [sur le racisme systémique] », a exprimé Mme Paul. Son interlocuteur a voulu répondre à cette flèche, mais il s’est fait interrompre par l’animatrice. « Mais j’ai été insulté », a-t-il protesté. « Ce n’est pas une insulte, c’est une invitation à vous éduquer », a renchéri la dirigeante du Parti vert.

« Une chaudière d’insultes »

C’est un Yves-François Blanchet hors de lui qui s’est présenté devant les reporters à l’issue de la séance, tard jeudi soir. Le débat « a commencé par une chaudière d’insultes au visage des Québécois », a-t-il persiflé au micro. « On s’est fait traiter de racistes et de xénophobes par l’animatrice en commençant le show. Ordinaire », a lâché le dirigeant du Bloc, qui avait tenté en début de campagne de faire de la loi 21 et du projet de loi 96 des enjeux électoraux.

« Si les Québécois avaient besoin d’un chien de garde avant, ils en ont dangereusement besoin ce soir », a insisté le dirigeant de la formation indépendantiste, dénonçant qu’aucun leader qui prenait place sur la scène du Musée canadien de l’histoire ne se soit porté à la défense du Québec.

Le chef libéral Justin Trudeau, qui y était allé d’une profession de foi sur sa fierté québécoise la veille lors du débat en français, a rappelé qu’il avait toujours été opposé à la loi 21, et que le projet de loi 96, quant à lui, bénéficiait de son appui. « En tant que fier Québécois, je peux dire : les Québécois ne sont pas racistes », a-t-il offert, pour le reste.

Prise de bec entre Trudeau et Paul

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE La cheffe du Parti vert Annamie Paul et Justin Trudeau

Pour en revenir au débat, un autre segment, celui portant sur le leadership et la reddition de comptes, a provoqué des flammèches, mais cette fois, entre la cheffe Annamie Paul et Justin Trudeau. La dirigeante a jeté les gants rapidement, mettant en doute les prétentions du chef libéral qui s’est targué de diriger un gouvernement féministe depuis son arrivée au pouvoir.

« Vous n’êtes pas un vrai féministe quand on jette un coup d’œil à la liste des femmes que vous avez évincées », a affirmé Mme Paul, en faisant allusion aux départs des anciennes ministres Jody Wilson-Raybould et Jane Philpott, entre autres.

« Je n’ai pas de leçon à recevoir de vous au sujet de la gestion d’un caucus », a rétorqué M. Trudeau, une allusion à la contestation du leadership de Mme Paul par plusieurs membres du Parti vert, qui a fragilisé son leadership.

Comme ce fut le cas lors des deux débats en français, M. Trudeau s’est de nouveau fait accuser d’avoir provoqué des élections en pleine quatrième vague de la pandémie sans raison valable.

M. Trudeau s’est aussi retrouvé sur la défensive lorsqu’il a été contraint de défendre la politique étrangère, notamment les relations entre le Canada et la Chine. Le chef conservateur Erin O’Toole l’a accusé de demeurer les bras croisés pendant que deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig, continuent de croupir en prison plus de 1000 jours après arrestation. Piqué au vif, M. Trudeau a répliqué que « ce n’est pas en lançant des tomates de l’autre côté du Pacifique » que l’on va obtenir leur libération.

« De l’ambition, mais pas de réalisations »

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Justin Trudeau

Le dossier de la lutte contre les changements climatiques n’a bien fait paraître personne.

Justin Trudeau a dû expliquer pourquoi le Canada était le pire pays du G7 depuis quelques années en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Erin O’Toole a été raillé sur les climatosceptiques au sein de son parti, Jagmeet Singh n’a pas été en mesure de dire ce qu’il ferait de l’oléoduc Trans Mountain, Yves-François Blanchet a été critiqué pour son bilan à titre de ministre, et Annamie Paul n’a pas convaincu.

En revanche, cette portion de la joute oratoire a donné lieu à des attaques juteuses.

Le chef conservateur, par exemple, a lancé ceci à son adversaire libéral, qui a promis de réduire de 40 % les émissions de GES d’ici 2030 par rapport à 2005 : « Il a de grandes ambitions ; c’est en partie la raison pour laquelle nous sommes en élection en pleine pandémie […] mais il n’a pas de réalisations », a balancé Erin O’Toole.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Le chef conservateur Erin O’Toole

Le chef néo-démocrate, dont le programme environnemental comporte des zones d’ombre, s’est tout de même permis de se poser en solution de rechange à l’éternelle alternance libérale-conservatrice. « Laissez-moi vous dire ceci : vous n’êtes pas pris avec ces deux-là. Il est toujours possible de faire mieux », a offert Jagmeet Singh.

La soirée a été marquée par de nombreux échanges cacophoniques. L’animatrice du débat a souvent perdu le contrôle.

PHOTO REUTERS Yves-Francois Blanchet, Annamie Paul, Justin Trudeau, Jagmeet Singh et Erin O’Toole

Début du vote par anticipation

Le débat survient à la veille du début de la période du vote par anticipation au Canada. Les électeurs peuvent se présenter au bureau de scrutin qui leur a été attribué, et ce, du vendredi 10 septembre au lundi 13 septembre, entre 9 h et 21 h.

Il est aussi possible d’envoyer son bulletin de vote par la poste, à condition de l’avoir réclamé au préalable sur le site web d’Élections Canada, ou encore à n’importe quel bureau d’Élections Canada, d’ici le mardi 14 septembre.