Le député néo-démocrate sortant Alexandre Boulerice a annoncé mardi que son parti s’engage à accorder à la faune et la flore du Saint-Laurent des droits inhérents à la protection.

Florence Morin-Martel La Presse

« Il va y avoir un avocat qui aura comme client le fleuve », a expliqué le candidat Alexandre Boulerice, lors d’une conférence de presse tenue à Montréal au Parc de Dieppe, aux abords du Saint-Laurent. La présidente de l’Observatoire international des droits de la nature, Yenny Vega, était présente aux côtés du candidat néo-démocrate.

M. Boulerice soutient que lorsqu’il y a des projets industriels ou portuaires, la protection de ce cours d’eau se fait « à la pièce ». En ayant un statut juridique, le fleuve sera représenté, que ce soit au niveau juridique ou lors de consultations. Le projet s’inspire de la rivière Magpie, sur la Côte-Nord, qui possède ce statut.

« On veut avoir une vue d’ensemble de protection des écosystèmes, en collaboration avec les municipalités, les MRC et également les nations autochtones, qui auraient une responsabilité de gardiens des rives, des berges et des milieux naturels », a indiqué Alexandre Boulerice.

Des consultations publiques sont prévues le 26 septembre pour présenter le projet de loi concernant le statut juridique du fleuve Saint-Laurent, a annoncé Yenny Vega. « Nous souhaitons aussi que les autres partis politiques soient ouverts à ce projet », a précisé cette dernière.

« C’est facile de promettre la lune »

Lors d’un point de presse à l’esplanade du Parc olympique mardi, le candidat libéral Steven Guilbeault s’est targué d’être le parti avec la meilleure plateforme en matière d’environnement. Ce dernier a affirmé que les libéraux avaient eu la note de 8 sur 10, selon l’évaluation de Mark Jaccard du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC).

En ce qui concerne les promesses environnementales des autres formations, M. Guilbeault a soutenu que le Parti conservateur s’est vu attribuer la note de 5 sur 10, alors que le NPD a eu 2 sur 10. « C’est facile de promettre la lune, mais encore faut-il savoir comment y arriver », a-t-il fait valoir.

Alexandre Boulerice dit ne pas être en accord avec cette évaluation du membre du GIEC qui « n’a pas pris en compte le coût de l’inaction environnementale et des catastrophes climatiques ». « Combien ça coûte un incendie de forêt qui détruit une partie de la Colombie-Britannique ? », a-t-il questionné.

Ce dernier critique le fait que les libéraux ont dit ne pas vouloir prendre un virage environnemental radical. Il qualifie cette position d’irresponsable, alors que « tout le rapport du GIEC sonne l’alarme sur le fait qu’on ne va pas dans la bonne direction ».