Le Parti libéral du Canada a promis samedi de rendre obligatoire le rachat d’armes d’assaut et de soutenir financièrement les provinces qui souhaitent interdire les armes de poing sur leur territoire.

Florence Morin-Martel La Presse

« Nous allons instaurer un programme obligatoire, a affirmé la candidate libérale dans Outremont, Rachel Bendayan, lors d’un point de presse samedi. Toutes les armes d’assaut devront être rachetées par le gouvernement ou rendues complètement inopérables. » Ce programme de rachat des armes de feu coûterait 800 millions.

Depuis mai 2020, une loi interdit la vente, l’utilisation et l’importation de près de 1500 modèles d’armes d’assaut au Canada.

Présent aux côtés de Mme Bendayan, le candidat dans Honoré-Mercier, Pablo Rodriguez, a annoncé qu’un milliard serait alloué aux provinces qui souhaitent interdire les armes de poing sur l’ensemble de leur territoire. « Il faut que cette violence cesse », a souligné Pablo Rodriguez. Ce dernier a aussi promis un durcissement des peines pour le trafic d’armes à feu, les faisant passer de 10 à 14 ans. « C’est tolérance zéro pour ceux qui essaient de faire de l’argent sur le dos des victimes », a-t-il ajouté.

PHOTO PASCAL RATTHÉ, COLLABORATION SPÉCIALE Rachel Bendayan et Pablo Rodriguez

Le Parti libéral promet aussi de resserrer le contrôle aux frontières pour empêcher l’importation d’armes. Une partie du plan proposé concerne également la sensibilisation, a renchéri Pablo Rodriguez. « C’est en intervenant le plus tôt possible qu’on peut limiter l’impact et l’adhésion à des gangs de rue », a-t-il soutenu.

Avec les récents incidents impliquant des armes de poing un peu partout au pays, le débat sur les armes à feu s’inscrit au cœur de la campagne électorale.

Les conservateurs accusés « de vouloir retourner en arrière »

Lors du point de presse samedi, le Parti libéral a accusé le chef conservateur d’avoir menti en affirmant lors du débat du 2 septembre que les armes d’assaut demeureraient interdites s’il est élu. « On a vu dans la plateforme conservatrice qu’O’Toole va renverser l’interdiction des armes d’assaut que nous avons mis en place, a lancé Rachel Bendayan. Au lieu d’avancer, les conservateurs veulent retourner en arrière. »

Erin O’Toole veut maintenir l’interdiction des armes d’assaut, a répondu à La Presse Axel Rioux, porte-parole du chef conservateur. Ce dernier indique que le parti veut abolir le décret de mai 2020 et « faire un examen de la Loi sur les armes à feu avec la participation des forces de l’ordre, des propriétaires d’armes à feu, des fabricants et du public ». Cela aura pour but de créer un système de classification « simplifié » pour les types d’armes, explique M. Rioux.

Avec La Presse Canadienne