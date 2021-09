Une vingtaine de personnes manifestent devant les studios du réseau TVA jeudi soir, au centre-ville de Montréal, peu avant le premier débat de la campagne électorale opposant les quatre chefs des principaux partis fédéraux. Les manifestants demandent aux politiciens d'en faire plus dans la lutte contre les changements climatiques.

Coralie Laplante La Presse

Aux côtés de plusieurs sympathisants du Bloc québécois, des membres de Greenpeace brandissaient des pancartes où l’ont pouvait lire « bla, bla, bla, agissez ». Une banderole illustrant une forêt en fumée indiquait plutôt « fermons l’industrie fossile ».

L’évènement organisé par Greenpeace Québec, La Planète s’invite au Parlement (LPSP), et Extinction Rébellion Québec souhaite « rappeler l’urgence climatique ».

« Dans cette campagne électorale, on entend beaucoup le Parti libéral [et] les néo-démocrates dire qu’ils sont du côté du climat et du côté de l’industrie en même temps, développement de pipeline et action climatique. On veut vraiment [demander] : de quel côté êtes-vous ? », explique le responsable des communications du rassemblement, Louis Ramirez.

Le Face-à-Face sera diffusé sur les ondes de TVA à partir de 20 h jeudi soir. Il opposera le chef du Parti libéral, Justin Trudeau, le chef du Nouveau parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, et le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet.