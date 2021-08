Jagmeet Singh veut mettre fin aux CHSLD à but lucratif

(Mississauga) Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’un gouvernement néo-démocrate interdirait l’ouverture de toute nouvelle maison de soins à but lucratif pour les personnes âgées.

La Presse Canadienne

S’adressant à des journalistes en campagne électorale à Mississauga, en Ontario, il a déclaré que son parti, s’il était porté au pouvoir, mettrait en œuvre un plan pour exclure l’atteinte de profits par des foyers de soins de longue durée et créerait des normes de soins pancanadiennes pour obliger les établissements à rendre des comptes.

M. Singh a souligné que les personnes âgées vivant dans des établissements à but lucratif ont eu des taux d’infection et de mortalité plus élevés pendant la pandémie de COVID-19.

La semaine dernière, le chef libéral Justin Trudeau a déclaré qu’un gouvernement libéral réélu donnerait aux provinces jusqu’à neuf milliards au cours des cinq prochaines années pour augmenter les salaires et former plus de travailleurs dans les établissements de soins de longue durée en difficulté du Canada.

M. Trudeau a affirmé qu’il travaillerait avec les provinces pour mettre en œuvre des normes nationales pour les foyers de soins de longue durée, mais que son gouvernement ne ferait pas de gestion à la pièce dans les soins de longue durée, qui sont de compétence provinciale.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a appelé M. Trudeau à renoncer à l’idée de créer des normes nationales pour les foyers de soins de longue durée.

L’Institut national sur le vieillissement de l’Université Ryerson a recensé 15 217 décès dus à la COVID-19 parmi les résidents des établissements de soins de longue durée depuis mars 2020, ce qui représente 57 % de tous les décès dus à la pandémie au Canada à ce jour.