Terres de feu Promesse de l’aube

Terres de feu. Terres à feu et à sang. Terres sacrées et soufflées par une empreinte d’éternité. Terres exclusives et ancestrales, reconduites et vénérées depuis et par des générations. Terres d’accueil et de recueil, de rassemblements et de tiraillements. Terres célébrées, éclatées, déchirées, tuées.