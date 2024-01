L’actualité bouge vite. Retour sur des évènements marquants de la semaine, histoire de vous faire une tête à temps pour vos soupers du week-end.

Des moyens pour réduire le stress

PHOTOMONTAGE LA PRESSE Il existe des solutions pour mieux organiser notre travail… et améliorer notre productivité tout autant que notre satisfaction au bureau.

Le retour au travail signifie pour vous renouer avec les systèmes de messagerie qui débordent, le multitâche et, par conséquent, l’épuisement ? Il existe pourtant des solutions pour mieux organiser notre travail… et améliorer notre productivité tout autant que notre satisfaction au bureau. Dans une entrevue stimulante avec notre chroniqueuse Marie-Eve Fournier, la neuroscientifique Sonia Lupien, auteure du livre Le stress au travail vs le stress du travail, nous explique ce que la science nous enseigne. Une lecture très éclairante qui nourrira assurément les discussions entre amis, et autour de la machine à café !

Vapotage : protéger nos adolescents

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Un peu plus d’un jeune de cinquième secondaire sur trois vapote au Québec.

Les chiffres les plus récents révèlent qu’un peu plus d’un jeune de cinquième secondaire sur trois vapote. Les experts en santé publique s’inquiètent. Québec a réagi, notamment en interdisant la vente de produits aux autres parfums que celui du tabac. Or, le journaliste Charles-Éric Blais-Poulin nous a récemment appris que l’industrie arrive à contourner cette règle en offrant des additifs aromatiques attirants… à côté des produits de vapotage. Comment pourrons-nous limiter véritablement l’attrait du vapotage ? En serrant la vis à l’industrie, a illustré notre chroniqueur Philippe Mercure ce jeudi. « Il en va de la santé de nos adolescents », a-t-il rappelé.

Des salaires de plus de 100 000 $ dans le secteur public

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Enseignants en grève à Montréal, le 22 décembre dernier

La grève a été longue et certains enseignants ont dû se résoudre à fréquenter les banques alimentaires pour manger à leur faim avant Noël. Leur mobilisation n’a, heureusement pour eux, pas été vaine. Avec les augmentations consenties par Québec, les enseignants qui ont plus de 13 ans d’expérience gagneront désormais un peu plus de 100 000 $. Le chroniqueur Francis Vailles a calculé les nouveaux salaires de nombreux employés du secteur public, même celui des infirmières, qui n’ont pas encore d’entente avec le gouvernement.

Parler d’argent avec ses enfants

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Dans huit familles québécoises sur dix, les questions financières ont déjà été abordées avec les enfants, révèle un récent sondage.

Bonne nouvelle : dans huit familles québécoises sur dix, les questions financières ont déjà été abordées avec les enfants, révèle un récent sondage réalisé pour l’Institut de planification financière. Mais, souligne le journaliste Marc Tison, certaines questions importantes, comme la planification des projets à long terme et les investissements, restent peu abordées. Or, mieux vaut s’y prendre tôt pour assurer ses arrières, comme l’explique Nicolas Bérubé dans sa plus récente infolettre, baptisée « Pourquoi la vingtaine est le meilleur moment pour s’enrichir ». Bon à savoir en cette saison des résolutions !

Un (étonnant) texte sur Taylor Swift

PHOTO MICHAEL TRAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Taylor Swift

Un surprenant article à propos de Taylor Swift publié dans le New York Times a beaucoup fait jaser (ou crier, c’est selon) en ce début d’année. Anna Marks s’y demande si la chanteuse qui trône au sommet de tous les palmarès cache à son public qu’elle est en fait lesbienne ou bisexuelle. Or, cette hypothèse ne se base aucunement sur des faits, mais plutôt sur une série d’« indices » parfois vraiment tirés par les cheveux. « La lecture de ce texte donne littéralement des hallucinations », écrit le chroniqueur Mario Girard, qui dénonce une pratique contestée et, pour reprendre ses mots, complètement dépassée : l’outing.