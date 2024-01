Grande entrevue avec Nathalie Fagnan Un don de sang comme cadeau des Fêtes

Héma-Québec célèbre cette année son 25e anniversaire. La société d’État, dont le mandat était de réaliser et de gérer les dons de produits sanguins au Québec, a considérablement élargi son champ d’action au fil des ans pour devenir responsable du prélèvement de tissus humains, de sang de cordon ombilical, de lait maternel et de cellules souches. Le prochain objectif de l’organisme est de se rapprocher de l’autosuffisance dans ses approvisionnements, et pour y arriver, ça va prendre plus de donneurs, prévient sa PDG, Nathalie Fagnan.