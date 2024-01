De gauche à droite : le président de la CSQ Éric Gingras, la présidente de la FTQ Magali Picard, le président de l’APTS Robert Comeau et le premier vice-président de la CSN François Enault

Augmentation salariale de 17,4 % sur cinq ans, régimes de retraite et des droits parentaux améliorés, bonification des primes pour les ouvriers spécialisés : le Front commun a dévoilé dimanche les principaux paramètres de l’entente de principe qu’il soumettra à ses membres dès la mi-janvier.

Les grandes lignes de l’entente ont été partagées au terme de consultations au sein des instances intermédiaires du regroupement.

La décision d’entériner ou non l’entente se retrouve désormais entre les mains des travailleurs, qui seront appelés à voter entre le 15 janvier et le 19 février prochain. Pour être acceptée, plus de la moitié d’entre eux devront voter en faveur de l’entente.

« La parole est à nos membres », a déclaré le premier vice-président de la CSN, François Enault, lors d’une conférence de presse. Les quatre organisations syndicales qui composent le Front commun (CSQ, APTS, CSN et FTQ) représentent ensemble quelque 420 000 travailleurs dans les réseaux de l’éducation et de la santé.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Le président de la CSQ Éric Gingras et la présidente de la FTQ Magali Picard

L’entente de principe prévoit une augmentation salariale de 17,4 % sur cinq ans, et ce pour tous les secteurs représentés. Une hausse de 6 % est prévue pour la première année de la convention, avec une rétroaction au 1er avril 2023. « C’est la première fois depuis quarante ans que nous avons une augmentation de 6 % pour une année », a souligné le président de la CSQ, Éric Gingras. Autre gain cité : une clause de protection du pouvoir d’achat pour les trois dernières années du contrat de travail.

Les porte-parole du Front commun ont fait valoir des avancées concernant les assurances collectives et les vacances, auxquelles s’ajoutent des améliorations au régime de droits parentaux et une bonification des primes d’attraction et de rétention pour les ouvriers spécialisés. Si l’entente est acceptée, une majoration salariale de 10 % est également prévue pour les psychologues de tous les réseaux.

« Il n’y a aucun recul à la table centrale », a déclaré Éric Gingras. Questionné à savoir si le regroupement recommandait la signature de l’entente, il a répondu qu’il ne la présenterait pas aux membres si elle « n’était pas intéressante ». « Du côté de la FTQ, elle est recommandée », a ajouté Magali Picard.

L’entente de principe présentée dimanche n’aborde que la question salariale. « L’entente doit être prise comme un tout : les gains obtenus en ce qui concerne les matières négociées à la table centrale s’additionnent à ceux des tables sectorielles quant aux conditions de travail et d’exercice. Bref, les prochaines semaines seront porteuses d’importantes discussions dans nos milieux », a déclaré le Front commun en marge de la conférence de presse.

Les syndiqués du Front commun ont débrayé durant 11 jours en novembre et décembre avant d’en venir à cette hypothèse de règlement avec le gouvernement du Québec.

Lors de la conférence de presse, les leaders syndicaux ont tenu à souligner la « mobilisation historique » de ses membres lors des dernières semaines, en plus de remercier la population pour son soutien « indéfectible » durant les négociations. « La population était derrière nous pendant tout ce temps », a insisté François Enault.

Cette sortie publique du regroupement survient moins de 48 heures avant le retour en classe de la majorité des élèves du Québec, après une fin d’année bouleversée par les grèves. Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, doit présenter mardi son plan de rattrapage pour les élèves qui ont manqué jusqu’à près d’un mois d’école.