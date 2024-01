2 articles Éducation

Littérature jeunesse Des bouquins comme une boussole

Avec le programme Dire-Mentor, des écoles misent sur la lecture pour aider les élèves à mettre un peu d’ordre dans le capharnaüm de leurs émotions. Une approche qui a aussi pour but de prévenir la violence à l’école et qui s’implante peu à peu au Québec. Survol et recommandations de lectures pour les petits… et les plus grands.