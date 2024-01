(Montréal) Des instances des différents syndicats qui composent le front commun du secteur public commenceront à se réunir, mercredi, pour étudier la proposition d’entente de principe qui est intervenue le 28 décembre quant au renouvellement des conventions collectives.

Lia Lévesque La Presse Canadienne

Pour le moment, il s’agit d’instances intermédiaires des syndicats affiliés aux grandes organisations concernées – CSN, CSQ, APTS et FTQ – et non des assemblées générales des membres. Les assemblées des travailleurs devraient suivre à compter de la mi-janvier, puisque ce sont les membres qui doivent se prononcer au bout du compte.

Par exemple, le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) qui est affilié à la FTQ, réunira son instance dès mercredi pour étudier la proposition d’entente.

Le Syndicat québécois des employés de service (SQEES), affilié à la FTQ, réunira ses comités exécutifs locaux jeudi.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), affiliée à la CSN, réunira ses instances jeudi et vendredi.

Le contenu de cette proposition de règlement n’a pas filtré, sauf pour la durée de l’éventuel contrat, soit cinq ans, de 2023 à 2028. Cette discrétion est habituelle, les syndicats en gardant la primeur pour leurs membres lorsqu’ils ont droit en même temps aux explications et aux détails, lors de la tenue des assemblées générales pour voter.