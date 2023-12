Proposition d’entente de principe, proposition globale de règlement, négociation en présence d’un conciliateur : voici où en sont les principaux syndicats dans leurs pourparlers respectifs avec le gouvernement.

Front commun

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Manifestation du Front commun à Montréal le 21 novembre

Où en sommes-nous ? : Le Front commun a accouché, jeudi, avec le gouvernement d’une « proposition d’entente de principe » à la table dite « centrale », où se négociaient les paramètres salariaux.

Que sait-on de l’entente ? : Pour le moment, seuls ses négociateurs connaissent la teneur de cette entente.

Quelles sont les prochaines étapes ? : L’entente sera présentée début janvier aux différentes délégations de chacune des fédérations qu’ils représentaient, soit la CSN, la CSQ, la FTQ et l’APTS. Si les délégations l’entérinent, cette proposition sera alors considérée comme une « entente de principe » en bonne et due forme et présentée à leurs membres dans le cadre d’assemblées générales.

Fédération autonome de l’enseignement (FAE)

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Manifestation en appui aux membres de la FAE en grève, le 22 décembre

Où en sommes-nous ? : La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) a annoncé jeudi soir avoir une entente de principe, ce qui met fin à la grève générale illimitée. Mercredi, la FAE était parvenue à s’entendre avec le gouvernement au sujet d’une « proposition globale de règlement ». Cette proposition globale de règlement a été soumise jeudi aux représentants des neuf syndicats affiliés à la FAE, qui l’ont entérinée.

Que sait-on de l’entente ? : Comme au Front commun, seuls ses négociateurs connaissent la teneur de cette entente pour le moment. A priori, les augmentations salariales des enseignants de la FAE ne devraient pas varier énormément de celles consenties à leurs collègues membres du Front commun.

Quelles sont les prochaines étapes ? : L’entente de principe sera soumise aux membres lors de leurs assemblées générales au retour des vacances des Fêtes.

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Piquet de grève de la FIQ devant le CHUM le 9 novembre dernier

Où en sommes-nous ? Les négociations se poursuivent entre le gouvernement et la FIQ au sujet du renouvellement de la convention collective de ses quelque 85 000 membres (infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques). Depuis le 19 décembre, un conciliateur est impliqué dans les discussions à la demande de la FIQ, « face à la lenteur de la table et au manque total d’ouverture à des compromis de la part du gouvernement ».

Contrairement au Front commun et à la FAE, la FIQ n’a toujours pas d’entente de principe ni de proposition d’entente. Comme la FAE, la FIQ n’est pas représentée par le Front commun à la table centrale et négocie donc indépendamment avec le gouvernement les conditions salariales de ses membres.

Avec Alice Girard-Bossé, La Presse