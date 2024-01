Les augmentations des quelque 420 000 travailleurs du Front commun s’élèveraient à 17,4 % sur cinq ans, selon une information qui a fuité sur le site internet du regroupement de syndicats.

« Sur le plan des salaires, le Front commun a obtenu des augmentations de 17,4 % sur cinq ans, lesquelles s’accompagnent d’une clause de protection du pouvoir d’achat pour chacune des trois dernières années de la convention collective, ainsi que de nombreuses améliorations des conditions de travail », y lit-on.

La page, qui n’est plus sur le site internet, a été enregistrée par Google le 1er janvier 2024, à 08 h 26 GMT (soit à 03 h 26 à Montréal), quatre jours après la conclusion d’une entente entre le Front commun et Québec.

À cette augmentation de salaire, poursuit-on, « s’ajoutent des gains importants concernant les assurances collectives et les vacances, en plus d’éléments relatifs aux droits parentaux, à l’attraction et la rétention des ouvriers spécialisés et des psychologues notamment ».

« En ce qui concerne le régime de retraite, quelques améliorations ont été obtenues et des reculs majeurs ont été évités. Le tout s’additionnant à plusieurs bonifications obtenues dans les ententes sectorielles », écrit aussi le Front commun.

Vers une entente de principe globale

Mercredi, le Front commun a refusé de confirmer les informations diffusées en ligne. Une mise au point de ses représentants doit être faite après les instances de ses fédérations membres.

Le cabinet de la présidence du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a également fait savoir qu’il n’émettrait pas de commentaire.

Le document mis en ligne précise qu’une communication détaillée au sujet du projet d’entente de principe conclu avec Québec sera envoyée aux syndiqués du Front commun « autour du 7 janvier prochain ».

D’ici là, les quatre fédérations membres du Front commun (CSN, CSQ, FTQ et APTS) devaient convoquer leurs délégations dans le but de leur présenter le contenu des propositions d’ententes conclues à la table centrale et aux tables sectorielles afin de déterminer si elles constituent une entente de principe globale. Les membres des syndicats seront ensuite conviés à voter sur ces ententes de principe en assemblées générales.

Des écarts importants

Avant Noël, le Front commun se disait prêt à signer des conventions collectives de cinq ans, mais ne chiffrait plus ses demandes sur cette période. Au début des négociations, il réclamait plutôt des augmentations d’environ 23 % en trois ans.

Québec, de son côté, avait envoyé le signal qu’il était prêt à bonifier sa dernière offre d’augmentations de salaire de 12,7 % en cinq ans. Pour la même période, le Front commun avait au départ réclamé récemment une clause d’indexation de 18,1 % pour couvrir la hausse du coût de la vie et une augmentation salariale de 7 % au titre d’« enrichissement ». Il a remis en question la hausse de 7 % depuis.

Le Front commun répétait également que « pour conclure une entente à la table centrale, il devra y avoir des avancées » au sujet des assurances et des ouvriers spécialisés, « de même qu’en ce qui concerne les conditions de travail aux différentes tables sectorielles ».