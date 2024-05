Chantiers majeurs Montréal s’attend à un été « plus facile » pour la circulation

L’été s’annonce de nouveau chargé dans la région métropolitaine, avec plus d’une quarantaine de chantiers majeurs en activité, surtout dans le corridor de l’autoroute 40 et au centre-ville. Québec et Montréal, qui estiment avoir fait des progrès majeurs en matière de planification, s’attendent toutefois à une saison « plus facile ».