(Ottawa) Joyce Napier, journaliste de longue date à Ottawa, se rendra au Vatican en tant que nouvelle ambassadrice du Canada.

La Presse Canadienne

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a annoncé la nomination de Mme Napier et a déclaré qu’elle travaillerait à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones dans ce nouveau rôle, « notamment en s’attaquant à l’héritage douloureux du système des pensionnats autochtones ».

Au cours des 40 années de carrière de Mme Napier en tant que journaliste, elle a travaillé à La Presse Canadienne, CBC, The Globe and Mail, La Presse, Radio-Canada et CTV.

Elle est la seule à avoir été cheffe de bureau parlementaire à la fois pour un réseau anglais et français.

La biographie de Joyce Napier indique qu’elle est née à Montréal et a grandi à Rome, avant de revenir au Canada à l’âge adulte.

Elle parle français, anglais et italien ainsi qu’un peu d’espagnol et d’arabe.