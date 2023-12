Les auteurs s’adressent à Sonia LeBel, ministre responsable de l’Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor, Bernard Drainville, ministre de l’Éducation, et François Legault, premier ministre.

Dre Geneviève Tourigny-Ruel, Dre Yasaman Shayan, Dr Jean-François Chicoine, Dre Lydia Di Liddo, Dr Jean Turgeon et plus de 70 médecins pédiatres, surspécialistes pédiatriques ou médecins de famille cosignataires*

Madame, Messieurs,

C’est en tant que citoyens, parents et pédiatres que nous vous soumettons ce plaidoyer en faveur de la défense du droit fondamental à l’éducation. La santé et l’instruction sont les plus puissants déterminants de la richesse d’une société dont nos enfants sont les futurs acteurs.

Nous sommes actuellement inquiets pour les enfants du Québec : ils doivent retourner à l’école le plus rapidement possible. Ainsi, nous demandons ouvertement au gouvernement de reconnaître l’importance de l’école comme fondement d’une société prospère et en santé, et de négocier rapidement et avec respect de meilleures conditions pour nos enseignants.

Nous avons fait de l’école un projet de société, d’ailleurs partagé à l’ensemble de la planète depuis la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989. L’éducation est une priorité sociale inébranlable, en raison, entre autres, de son rôle crucial dans l’égalisation des chances offertes à toutes les trajectoires de vie.

La fermeture des écoles a non seulement des effets majeurs sur les apprentissages de nos enfants et de nos adolescents, mais également des impacts collatéraux non négligeables.

Tout comme au temps de la pandémie, ce sont les enfants les plus vulnérables qui seront les plus pénalisés par la situation actuelle. Nous sommes donc surpris et déçus de l’attitude du gouvernement, qui laisse à penser que l’éducation des enfants ne représente pas un service absolument essentiel.

Oui, nous sommes préoccupés par le sort de tous les enfants, mais encore plus pour ceux qui dépendent de l’école pour subvenir à des besoins aussi fondamentaux que de recevoir un dîner et des collations, et ce, dans un contexte d’insécurité alimentaire grandissant. Pour les enfants pour qui l’école constitue un lieu de sécurité psychologique ou physique. Pour les enfants qui présentent des difficultés scolaires et ceux, déjà trop nombreux, avec des besoins particuliers. Pour ceux dont les parents travaillent et qui n’ont pas la possibilité de compter sur une famille élargie ou un service de garde. Nombre de ceux-ci sont désormais laissés seuls, et beaucoup trop jeunes, à la maison, avec leur fratrie, faute d’autres solutions acceptables.

Croyez-nous, nous sommes au premier rang pour constater la dure réalité des familles qui perdent présentement des revenus considérables, en raison de journées de travail annulées. Plus particulièrement, nous avons cette pensée sincère pour les enseignantes et les enseignants qui sont maintenant sans salaire depuis presque trois semaines à se battre pour de meilleures conditions de travail, mais aussi de meilleures conditions d’apprentissage pour les élèves, bref pour un meilleur système d’éducation publique, en adéquation avec nos jeunes institutions fondatrices.

Nous joignons fièrement nos voix à la leur, de même qu’à celles de tous les travailleurs de la santé, également mus par de courageux engagements. Nous militons pour un meilleur système d’éducation publique, qui valorise à juste titre le travail de tous ses professionnels, tout en demeurant profondément inquiets pour notre système de santé déjà fragilisé et qui l’est d’autant plus que de nombreux travailleurs de la santé, également des parents, y sont déchirés entre leurs responsabilités professionnelles inconciliables avec leurs obligations familiales.

Nous sommes fiers de travailler dans un système de santé et de services sociaux public et nous croyons profondément en la nécessité et en la qualité de nos institutions, malgré les difficultés du tissu social. Mais il est indéniable que la fermeture actuelle des écoles qui se prolonge de semaine en semaine a des impacts notables sur la santé développementale, psychologique, physique et financière de nos enfants et de leur famille.

Nous vous invitons personnellement à agir pour le mieux-être des enfants du Québec. Ce n’est pas une question de mérite, c’est une question de justice sociale et de valeur sociétale.

Comme le temps presse, nous attendons de vous que l’école rouvre cette semaine.

Oui, cette semaine, nous avons hâte de vous voir le leur annoncer…

*Cosignataires : Dre Geneviève Aubin, Dre Louise Auger, Dre Ilana Bank, Dre Laurence Beaulieu-Genest, Dre Macha Bourdages, Dre Anne-Marie Canakis, Dr Nicholas Chadi, Dre Laurel Chauvin-Kimoff, Dr Ghassan Choker, Dre Hallie Coltin, Dre Dominique Cousineau, Dr Antonio D’Angelo, Dr Patrick Daigneault, Dre Mylene Dandavino, Dre Marianne Deschênes, Dre Marie Pier Desjardins, Dre Dubravka Diksic, Dre Marie-Joëlle Doré Bergeron, Dre Geneviève Dupont-Thibodeau, Dr Guillaume Emeriaud, Dre Helena Evangeliou, Dre Catherine Farrell, Dre Beth Foster, Dre Anne-Marie Gosselin, Dre Karen Harrington, Dre Catherine Henin, Dre Catherine Hervouet-Zeiber, Dr Christos Karatzios, Dre Niina Kleiber, Dre Nadine Korah, Dre Preetha Krishnamoorthy, Dre Mélanie Labrosse, Dre Valérie Lamarre, Dre Caroline Langlais, Dre Coralie Jeanne Leblicq, Dr Francis Livernoche, Dre Magdalena Jaworski, Dre Camille Jutras, Dre Nathalie Lemay, Dre Nathalie Lucas, Dre Tinh-Nhan Luong, Dre Suzanne Malaab, Dre Barbara McManus, Dre Inge Meijer, Dr Abdelwaheb Mejri, Dre Anne Monique Nuyt, Dre Maryam Oskoui, Dre Caroline Ouellet, Dre Karine Pépin, Dr Hugo Paquin, Dre Marta Pérez Morguí, Dre Geraldine Pettersen, Dre Aniela Pruteanu Ignea, Dre Rose-Marie Rébillard, Dr Georges E Rivard, Dre Elsa Rossignol, Dr Sébastien Roulier, Dre Nadia Roumeliotis, Dre Sima Saleh, Dre Miriam Santschi, Dre Anne Marie Sbrocchi, Dre Jade Seguin, Dr Mitchell Shein, Dr Kyle St. Louis, Dre Jessica Stewart, Dr Baruch Toledano, Dre Marisa Tucci, Dre Jennifer Turnbull, Dr Jean Turgeon, Dre Suzanne Vaillancourt, Dre Olivia Weill, Dre Samara Zavalkoff