En cette Journée mondiale de l’enfance, comment pouvons-nous redonner aux enfants le droit à la ville ?

Véronique Fournier Directrice générale, Centre d’écologie urbaine de Montréal*

Nos villes, conçues pour favoriser la fluidité de la circulation automobile, sont très peu adaptées aux besoins des enfants. L’aménagement des quartiers et des rues n’encourage pas une mobilité indépendante qui permet aux jeunes de faire de l’activité physique et de gagner en autonomie. Alors que 80 % des élèves se déplaçaient à pied en 1971, entre 20 et 30 % le font aujourd’hui.

Partout au Québec, on continue de construire des écoles dans des secteurs excentrés ou près d’autoroutes. Leur localisation laisse de côté qu’elles sont de véritables milieux de vie au cœur des communautés et contribue de ce fait à la dépendance à l’automobile pour s’y rendre. Si l’automobile peut apporter un sentiment de sécurité à ceux et celles l’utilisant, elle crée de graves problèmes de sécurité pour les piétons, les cyclistes et les enfants.

Devant ces craintes légitimes, l’automobile apparaît comme un refuge sécuritaire, et ainsi tourne la roue de l’insécurité routière : l’augmentation du nombre d’automobiles encourage encore plus de personnes à l’utiliser, accentuant la congestion autour des écoles.

La rue-école comme solution

L’an dernier, le quotidien des élèves de l’école primaire Saint-Benoît était bien différent de cette congestion trop fréquente. C’est dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, à Montréal, qu’a eu lieu ce premier projet de rue-école se déroulant sur toute une année scolaire. Cette intervention consiste à fermer une rue située aux abords immédiats d’une école à la circulation automobile aux horaires d’arrivée et de départ des enfants. Outre l’impact immédiat et positif sur l’apaisement de la circulation, les rues-écoles permettent l’adoption de saines habitudes de vie et l’appropriation de l’espace public par les enfants et leur famille. Ainsi, tous les vendredis, pluie ou beau temps, hiver comme été, la rue devant l’école Saint-Benoît était fermée à la circulation automobile de transit, redonnant ainsi l’espace aux enfants.

Favoriser la mobilité indépendante et active

Les enfants se sont graduellement approprié des espaces qu’ils n’utilisaient pas avant, de manière créative et diversifiée. Les enfants jouaient, relaxaient, se promenaient, grignotaient, rêvassaient et parlaient avec leurs amis, ont remarqué les parents.

Au fil des semaines, la rue-école a créé un pont et des possibilités de socialisation entre les élèves de différents âges, les parents et les membres de la communauté scolaire. La majorité des parents interrogés par l’équipe de l’École de santé publique de l’Université de Montréal se sentent plus en sécurité dans leurs déplacements lors des journées de rue-école. La majorité estime aussi que la rue-école a amélioré (45 %) ou maintenu (23 %) la sécurité des enfants sur le chemin de l’école.

Cette sécurité accrue a permis à plusieurs enfants d’adopter de nouvelles habitudes de déplacement, d’intégrer l’activité physique à leur quotidien et de développer leur autonomie et leurs réflexes de futures citadines et de futurs citadins.

Les jours de rue-école, en moyenne, plus de 20 % des élèves arrivaient seuls ou avec d’autres enfants et plus de 14 % optaient pour des moyens de transport actifs. L’implantation hebdomadaire de la rue-école a aussi eu des impacts tout au long de l’année : une augmentation graduelle de la mobilité indépendante des élèves a été constatée à l’extérieur des jours d’interventions, de pair avec une diminution de la vitesse excessive dans le secteur.

La Journée mondiale de l’enfance et l’annonce récente du Plan d’action en sécurité routière du gouvernement du Québec rappellent que nous devons réfléchir aux besoins des plus jeunes dans l’aménagement des villes. C’est ce que propose la rue-école, une ville à échelle humaine et, surtout, à échelle d’enfant.

*Cosignataires : Katherine Frohlich, professeure, École de santé publique et CReSP, Université de Montréal, Stephanie Watt, codirectrice et cofondatrice, Métalude, Denis Boivin, directeur, école Saint-Benoît (CSSDM)