Cette lettre s’adresse au ministre fédéral de la Santé, Mark Holland.

Dre Melissa Lem Présidente, Association canadienne des médecins pour l’environnement, ainsi que neuf autres signataires*

Le mois de juillet 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur la planète depuis le début des relevés de températures. Depuis le début de l’année, des incendies de forêt ont brûlé plus de 15 millions d’hectares dans tout le Canada, battant ainsi tous les records précédents. Souvent dans des conditions périlleuses, des dizaines de milliers de personnes ont dû évacuer leur domicile, dont un grand nombre d’Autochtones. De plus, l’exposition à des niveaux dangereusement élevés de fumée a nui à la santé de millions de personnes. Des résidants de l’ensemble des provinces et territoires ont également subi les contrecoups des vagues et des records de chaleur.

De nombreux décès sont attribuables aux phénomènes climatiques. Rappelons-nous que cet été, un enfant de 2 ans est décédé à la suite d’une crise d’asthme en Colombie-Britannique, un père et ses deux enfants ont péri dans les inondations en Nouvelle-Écosse, et quatre pompiers ont perdu la vie. De plus, des centaines de personnes ont succombé aux vagues de chaleur au cours des cinq dernières années. Nous savons qu’un nombre incalculable de personnes verront leur espérance de vie réduite et leur santé compromise par l’exposition à la fumée toxique des incendies de forêt et à la chaleur extrême.

Les incendies ont également des effets dévastateurs sur la santé mentale des personnes évacuées ayant perdu leur maison et leur communauté.

Alors que les températures mondiales continuent d’augmenter, la population canadienne subira des dommages et sera exposée à des risques de plus en plus importants en raison des conditions météorologiques extrêmes et d’autres effets du réchauffement climatique. Certains groupes continuent également à faire face à des injustices environnementales. En effet, les personnes les plus touchées par la crise climatique sont les enfants et les nourrissons, les personnes âgées, les personnes handicapées, les Autochtones et les personnes racisées.

En tant que ministre de la Santé, vous avez un rôle essentiel à jouer pour protéger les personnes au Canada contre la plus importante menace pesant sur leur santé et leur sécurité. À titre de professionnels de la santé travaillant en première ligne, nous vous demandons de :

Reconnaître que la situation d’urgence sanitaire causée par la crise climatique est de plus en plus grave au Canada

L’Organisation mondiale de la santé de même que l’administratrice en chef de la santé publique du Canada ont toutes deux déclaré que les changements climatiques constituaient une urgence sanitaire. Nous vous invitons à vous joindre à leurs voix et à jouer un rôle de premier plan au sein de votre gouvernement pour que le Canada respecte ses engagements mondiaux en matière d’adaptation au réchauffement climatique et d’atténuation, du point de vue de la santé. Il est essentiel que vous donniez l’exemple en finançant un secrétariat national, en partenariat avec les provinces et les territoires, pour atteindre la carboneutralité dans le système de santé au Canada. Nous vous invitons à doter votre ministère des outils et du mandat nécessaires à l’adoption d’une approche centrée sur la santé afin de lutter contre la crise climatique. De plus, nous vous prions de considérer les questions de justice environnementale dans le cadre de votre travail, en veillant à ce que les personnes qui subissent de façon disproportionnée les effets de la crise climatique puissent s’exprimer et agir.

Reconnaître que les combustibles fossiles sont à l’origine des crises climatique et sanitaire et prendre des mesures pour mettre fin à cette situation

La combustion d’énergies combustibles fossiles – notamment le pétrole, le gaz et le charbon – est de loin le principal facteur qui contribue aux changements climatiques et à la pollution atmosphérique. Au Canada, la pollution atmosphérique à elle seule cause de 15 300 à 34 000 décès prématurés et entraîne 120 milliards de dollars de dépenses de santé chaque année. Nous vous invitons donc à élaborer une approche globale axée sur la santé afin de réduire les effets néfastes de la pollution due aux combustibles fossiles sur la santé. À cet égard, le succès du Canada dans la lutte contre le tabagisme s’avère un excellent exemple de réussite sur lequel s’appuyer. Tout comme dans le cadre de la lutte contre le tabagisme, le Canada doit mener des campagnes visant à instruire et à sensibiliser le public sur les conséquences des énergies fossiles sur la santé ainsi que sur les avantages des initiatives gouvernementales actuelles et proposées en matière de décarbonisation, notamment les suivantes : la tarification rigoureuse du carbone, le plafond strict sur les émissions du secteur pétrolier et gazier, le règlement sur la pollution par le méthane et le règlement sur l’électricité propre.

Veiller à ce que des systèmes soient en place pour protéger les personnes contre les conditions météorologiques extrêmes et les autres effets du réchauffement climatique

Nous vous invitons à travailler avec les gouvernements autochtones, provinciaux et municipaux pour garantir que ces derniers sont préparés et outillés pour protéger leurs communautés. Il est également important de soutenir la mise en œuvre de la stratégie nationale d’adaptation à une échelle et selon un calendrier adaptés à la situation d’urgence que représente l’aggravation des effets des changements climatiques, et ce, en tenant compte des besoins en matière d’infrastructures et de personnel de la santé.

Vous avez été nommé ministre de la Santé en plein milieu d’une période où des incendies de forêt et des vagues de chaleur sévissaient. Nous espérons que vous ferez de la lutte contre le réchauffement climatique une priorité sanitaire absolue au cours de votre mandat et que vos actions répondront à l’urgence de la situation. Notre équipe est prête à collaborer avec vous pour préserver la sécurité et le bien-être de toutes les personnes dans le contexte de cette crise sanitaire pressante.

* Cosignataires : Jacqueline/Jack Avanthay Strus, président, Association canadienne des infirmières et infirmiers pour l’environnement ; Sylvain Brousseau, président, Association des infirmières et infirmiers du Canada ; Laurette Geldenhuys, présidente, Association canadienne des pathologistes, Environment NSN ; Melanie Osmack, directrice par intérim, Association des médecins autochtones du Canada ; Kathleen Ross, présidente, Association médicale canadienne ; Myles Sergeant, responsable du partenariat PEACH Health Ontario ; Linda Silas, présidente, Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers ; Alison Soares, chef de projet Politiques de santé et relations gouvernementales, Collège des médecins de famille du Canada ; Modupe Tunde-Byass, présidente, Médecins noirs du Canada