Doit-on choisir entre l’économie et l’environnement ?

Non. Car c’est possible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre tout en continuant de faire croître notre économie. La preuve : les trois dernières décennies dans à peu près tous les pays riches (sauf le Canada…).

Par exemple, de 1990 à 2021, l’économie du Québec a crû de 80 % alors que les émissions de CO 2 y ont diminué de 9 %. Trois des pays riches les plus efficaces à ce chapitre : la Suède (+ 91 % pour l’économie, - 38 % pour les émissions de CO 2 ), le Royaume-Uni et l’Allemagne. Les deux pays du G7 les moins efficaces : le Canada (+ 66 % pour l’économie, + 19 % pour les émissions de CO 2 ) et le Japon.

Dans la catégorie « prix citron environnemental », le Canada est le seul pays du G7 à avoir augmenté ses émissions annuelles de CO 2 entre 1990 et 2021. Donc oui, c’est possible pour un pays industrialisé de continuer à s’enrichir tout en se préoccupant de l’environnement. À condition de ne pas être un important producteur de pétrole comme le Canada ou l’Arabie saoudite (+ 137 % pour l’économie, + 222 % pour les émissions de CO 2 ).