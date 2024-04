« Quand une politicienne sera aussi incompétente qu’un homme… »

La question de la crise du logement occupe nos esprits depuis déjà plusieurs mois, et depuis encore plus longtemps pour ceux et celles qui peinent à trouver un quatre et demi abordable dans la région métropolitaine. Le logement fait désormais partie des dossiers incontournables pour tous les ordres de gouvernance, du municipal au fédéral en passant par Québec.