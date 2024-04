Nos chroniqueurs reviennent sur des nouvelles qui les ont réjouis ces derniers jours.

Le jeu vidéo pour propulser la recherche

IMAGE TIRÉE DU SITE DE L’UNIVERSITÉ MCGILL Des chercheurs ont intégré un mini-jeu bien utile dans Borderlands 3, un jeu qui compte des dizaines de millions d’adeptes dans le monde.

Que faire quand vous affrontez un problème que même les algorithmes les plus performants peinent à résoudre ? Des chercheurs de l’Université McGill ont eu ce qu’il faut bien appeler un éclair de génie : faire appel aux adeptes de jeu vidéo qui, souvent, ne demandent pas mieux que de se casser la tête. Les chercheurs ont intégré un mini-jeu dans Borderlands 3, un jeu qui compte des dizaines de millions d’adeptes dans le monde. Le mini-jeu consistait à résoudre des puzzles constitués de briques colorées. En réalité, les participants alignaient des séquences de nucléotides qui ont permis de mieux comprendre le microbiote humain. Astucieux !

Philippe Mercure, La Presse

Plus de voitures pour Communauto

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE À Montréal, 14 % des ménages ont utilisé le service d’autopartage au cours de la dernière année.

En milieu urbain comme à Montréal, utiliser un service d’autopartage comme Communauto n’est pas seulement bon pour l’environnement (on a tendance à moins utiliser la voiture). C’est aussi bon pour le portefeuille (ça coûte moins cher). C’est donc une bonne nouvelle que Communauto ait augmenté son nombre d’utilisateurs de 22 % seulement l’an dernier. À Montréal, 14 % des ménages ont utilisé le service d’autopartage au cours de la dernière année. Pour répondre à la demande grandissante, Communauto ajoutera 1100 voitures à son parc, qui passera de 3700 à 4800 voitures d’ici la fin de l’année. On desservira aussi mieux des quartiers plus excentrés comme Lachine, Saint-Laurent et Rivière-des-Prairies, qui auront des voitures Flex en libre-service. Chaque voiture d’autopartage remplace entre 7 et 11 véhicules, selon la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Vincent Brousseau-Pouliot, La Presse

St-Louis jusqu’en 2027 !

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Martin St-Louis restera l’entraîneur-chef du Canadien de Montréal au moins jusqu’en 2027.

Le Canadien de Montréal a annoncé mercredi qu’il renouvelait le contrat de son entraîneur-chef, Martin St-Louis, jusqu’en 2027. Quelle réjouissante nouvelle ! Ça signifie qu’on aura droit à au moins trois autres saisons de citations philosophiques et inspirantes du coach du CH. Et Dieu sait qu’il est une source inépuisable de ces petites phrases sibyllines qu’on tente de déchiffrer comme des oracles. « Je vais être ici jusqu’à ce qu’on ne veuille plus de moi », a déclaré l’auteur du célèbre « T’amènes ta game dans la game ». Souhaitons que ses patrons veuillent de lui encore longtemps.

Nathalie Collard, La Presse

Aiguilles, opium et diamant

PHOTO TRISTRAM KENTON, TIRÉE DU SITE DU DIAMANT Wellesley Robertson III et Olivier Normand dans Les aiguilles et l’opium

Je n’avais encore jamais vu l’une des plus célèbres pièces de Robert Lepage, Les aiguilles et l’opium. C’est chose faite. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle n’a pas pris une ride. Enchevêtrer les vies de Jean Cocteau, de Miles Davis et d’un comédien québécois pour explorer le thème de la peine d’amour demeure toujours aussi pertinent qu’il y a trois décennies, lorsque la pièce a été jouée pour la première fois. Mais la mise en scène impressionne encore plus. C’est du Lepage pur jus : époustouflant. C’était la deuxième fois que j’allais voir une pièce de Lepage au Diamant, dans le Vieux-Québec. Ce ne sera pas la dernière.

Alexandre Sirois, La Presse

